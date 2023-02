TF1 : Informations sur les rémunérations des mandataires sociaux au titre de 2022 14/02/2023 | 20:52 Envoyer par e-mail :

l'AMF dans sa recommandation du 22 décembre 2008, mise à jour le 1er décembre 2022 dans le cadre de son rapport annuel sur le

Gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées. Le 27 octobre 2022, à la suite de la démission de Gilles Pélisson, Rodolphe Belmer a été nommé en qualité de Directeur Général, Gilles Pélisson ayant conservé son mandat de Président du Conseil d'Administration. 1.1. Rémunérations du dirigeant mandataire social Gilles Pélisson Principes et règles de détermination des rémunérations accordées au dirigeant mandataire social Gilles Pélisson Gilles Pélisson a exercé son mandat de Président Directeur Général du 01/01/2022 au 27/10/2022. Remarques générales préalables Le dirigeant mandataire social est titulaire d'un contrat de travail avec Bouygues SA.

Aucune indemnité de prise, cessation ou changement de fonctions ou indemnité de non-concurrence en cas de départ ne lui a été consentie par le Conseil d'Administration.

Aucune rémunération variable annuelle différée.

La rémunération globale du dirigeant mandataire social prend en compte l'existence d'une retraite additive plafonnée. En dehors des rémunérations en tant que mandataire social (voir ci-après), Bouygues a versé à Gilles Pélisson un salaire fixe de 163 226€ (au titre de la période 28/10 au 31/12/22). Aucune rémunération ne lui est versée par une filiale du groupe TF1. Rôle du Conseil d'Administration Le Conseil d'Administration définit les critères d'attribution de la partie variable et arrête les rémunérations du dirigeant mandataire social de TF1, après avis du Comité de Sélection et des Rémunérations, qui prend en compte les recommandations AFEP/MEDEF sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées. Le Conseil d'Administration veille à ce que la rémunération du dirigeant mandataire social soit cohérente avec les performances de la Société, en vue de se conformer à l'intérêt social et à sa stratégie commerciale à moyen et long terme. Ainsi, la rémunération déterminée par le Conseil d'Administration résulte de la prise en compte des trois éléments suivants, qui contribuent à maintenir un lien entre la performance du Groupe et la rémunération du dirigeant mandataire social : performances de l'entreprise : le Conseil a jugé que cette rémunération était fonction du travail effectué et des résultats obtenus, dans un contexte économique, réglementaire et concurrentiel particulièrement complexe ;

performances boursières : la rémunération a été considérée au regard des performances boursières de l'entreprise et notamment de l'évolution du cours moyen de l'action ;

comparaison sectorielle et intra-Groupe : la rémunération est appréciée en comparaison avec celles des autres dirigeants du secteur, en France et en Europe. Elle est également fixée selon des règles homogènes entre les différents métiers du groupe Bouygues. Cette rémunération et les charges sociales afférentes sont versées au dirigeant mandataire social par Bouygues, dont il est salarié, puis refacturées à TF1. Le Conseil d'Administration de TF1 autorise annuellement la refacturation de cette rémunération. Rémunération fixe La rémunération fixe du dirigeant mandataire social est revue annuellement par le Conseil d'Administration de TF1, conformément à l'article L. 22-10-17 du Code de Commerce, après avis du Comité de Sélection et des Rémunérations. Elle est conforme à l'intérêt général de l'entreprise, et résulte de la prise en compte des éléments suivants : le niveau et la difficulté des responsabilités ;

l'expérience dans la fonction ;

l'ancienneté dans le Groupe ;

les pratiques relevées dans le Groupe ou les entreprises exerçant des activités comparables. Pour 2022, la rémunération fixe de Gilles Pélisson s'est élevée à 756 774 euros, soit 920 000 euros en base annuelle. Avantages en nature Les avantages en nature consistent en la mise à disposition d'une voiture de fonction. Un forfait d'heures auprès d'un conseiller fiscal est aussi alloué ainsi que le financement par l'employeur d'une partie de la cotisation au régime de prévoyance complémentaire. Rémunération variable Concernant la rémunération variable Le Conseil fixe les critères de la rémunération variable, en tenant compte des recommandations AFEP/MEDEF. En lien avec le Comité de Sélection et des Rémunérations, il veille à ce que la rémunération variable du dirigeant mandataire social soit cohérente avec les objectifs de performance de la Société en vue de se conformer à l'intérêt social et à sa stratégie commerciale à moyen et long terme. La part variable est partie intégrante de la rémunération du dirigeant mandataire social. Description générale de la méthode de détermination de la rémunération variable du dirigeant mandataire social Un objectif est défini pour chaque critère. Ces objectifs ont été établis de manière précise et se réfèrent au plan d'affaires à trois ans de l'entreprise. Ils ne sont donc pas publiés pour des raisons de confidentialité. Lorsque l'objectif est atteint, une prime correspondant à un pourcentage de la rémunération fixe est octroyée. Si les six objectifs sont atteints, le total des six primes est égal au plafond global de 170 %, que ne peut pas dépasser la rémunération variable du dirigeant mandataire social. La détermination de la rémunération variable pour 2022 repose sur le résultat calculé en fonction de trois « bornes » préalablement définies pour chacun des critères correspondants, le résultat de chaque prime variant linéairement entre ces bornes (voir pondération appliquée à chaque critère selon les trois bornes ci-dessous). De ce fait, un seul objectif non atteint rend impossible le versement maximum de la rémunération variable (170 %). Aucune rémunération variable annuelle différée n'est attribuée au dirigeant mandataire social. Six critères de détermination de la part variable Sur avis du Comité de Sélection et des Rémunérations, le Conseil a décidé depuis 2010 de donner plus d'importance aux critères qualitatifs, la performance devant s'étendre à d'autres domaines que les seuls résultats financiers. Le Conseil d'Administration et le Comité de Sélection et des Rémunérations veillent à ce que la rémunération variable du Président directeur général soit cohérente avec les objectifs de performance de la Société en vue de se conformer à l'intérêt social et à sa stratégie commerciale à moyen et long terme. Celle-ci ne peut dépasser 170 % de la rémunération fixe, soit un plafond de 1 564 000 euros. La rémunération variable annuelle serait déterminée par application de six objectifs, se référant pour cinq d'entre eux à la première année d'un plan d'affaires à trois ans, ouvrant la possibilité de recevoir six primes P1, P2, P3, P4, P5 et P6. P1 : Cash-flow libre 1 de TF1 réalisé au cours de l'exercice/Objectif ;

P2 : Excédent/Endettement financier net du groupe TF1 réalisé au cours de l'exercice/Objectif ;

P3 : Taux de marge opérationnelle courante (TMOC) du groupe TF1 atteint au cours de l'exercice/Objectif ;

P4 : Résultat net part du Groupe consolidé (RNC) 2 de TF1 réalisé au cours de l'exercice/Objectif ;

P5 : Taux de ROCE (rentabilité des capitaux investis) de Newen atteint au cours de l'exercice/Objectif ;

P6 : Trois critères extra-financiers :

extra-financiers : conformité (communication et sensibilisation sur la compliance, implication dans le développement des programmes de compliance) avec une pondération de 10 %,

responsabilité sociale et environnementale (comprenant i) un critère santé-sécurité de baisse du taux de fréquence des accidents du travail, ii) un critère environnemental en ligne avec l'objectif de réduction des émissions de CO2 et son attestation par le SBTI (Science-based Targets initiative) et la formation et sensibilisation en interne aux enjeux liés à la transition écologique et iii) un critère mixité des instances dirigeantes) avec une pondération de 15 %,

santé-sécurité de baisse du taux de fréquence des accidents du travail, ii) un critère environnemental en ligne avec l'objectif de réduction des émissions de CO2 et son attestation par le SBTI et la formation et sensibilisation en interne aux enjeux liés à la transition écologique et iii) un critère mixité des instances dirigeantes) avec une pondération de 15 %, performance managériale (lutte contre le harcèlement, engagement des collaborateurs, communication et relations sociales, dont les accords télétravail et la gestion de crise) avec une pondération de 15 %. La méthode de détermination de la rémunération variable du dirigeant mandataire social repose sur les six objectifs distincts P1, P2, P3, P4, P5 et P6 tels que définis ci-avant. La détermination de la rémunération variable pour 2022 repose sur le résultat calculé en fonction de trois « bornes » préalablement définies, pour chacun des critères. (RF = rémunération fixe) P1, P2, P3, P4 et P5 Le versement de chacune des primes P1, P2, P3, P4 et P5 est fonction de la performance obtenue au cours de l'exercice. Il est exprimé en pourcentage de la rémunération fixe (% de RF). Pour chaque critère, il a été déterminé trois bornes : une borne « basse » qui détermine le seuil de déclenchement de la prime ;

une borne « intermédiaire », correspondant aux perspectives de résultats attendus en 2022 ;

une borne « haute » qui matérialise une surperformance par rapport aux ambitions financières de la borne intermédiaire. Chaque prime P1, P2, P3, P4 et P5 est calculée de la façon suivante :

1. Si la borne basse est atteinte :

Si la borne basse est atteinte :
P1 = 10 à 20 % de RF ;

P2 = 10 à 20 % de RF ;

P3 = 15 à 30 % de RF ;

P4 = 10 à 20 % de RF ;

P5 = 7,5 à 15 % de RF. 2. Si la borne intermédiaire est atteinte : P1 = 20 % de RF ;

P2 = 20 % de RF ;

P3 = 30 % de RF ; 1 Cash-flow libre avant variation du BFR d'exploitation et du BFR lié aux immobilisations d'exploitation. Cet indicateur sera retraité des éléments exceptionnels. 2 Cet indicateur sera retraité des éléments exceptionnels. P4 = 20 % de RF ;

P5 = 15 % de RF. 3. Si la borne haute est atteinte : P1 = 20 à 30 % de RF ;

P2 = 20 à 25 % de RF ;

P3 = 30 à 35 % de RF ;

P4 = 20 à 25 % de RF ;

P5 = 15 % de RF. Entre ces bornes, le poids de chaque prime varie linéairement. Si la borne basse n'est pas atteinte, P=0. P6 Le Conseil d'Administration évalue le niveau d'atteinte de l'objectif P6 sans pouvoir dépasser le plafond de 40 % de RF. Plafond global Le plafond global de la rémunération variable est de 170 % de la rémunération fixe. La part variable de la rémunération attribuée pour 2022 à Gilles Pélisson, s'élève à 1 089 376 euros, soit 144% de la rémunération fixe. La rémunération variable perçue par le dirigeant mandataire social Gilles Pélisson était égale à : 2020 : 95 % de la rémunération fixe ;

2021 : 152,5% de la rémunération fixe. Conditions de versement Conformément à l'article L. 22-10-34 du Code de Commerce, le versement de la rémunération variable due au titre de l'année 2022 est conditionné à l'approbation de l'Assemblée Générale appelée en 2023 à statuer sur les comptes de l'exercice 2022. Elle est versée à la suite de la validation de ce versement par l'Assemblée Générale. Il n'existe aucune autre période de report éventuelle. Rémunération de long terme Le dirigeant mandataire social étant titulaire d'un contrat de travail avec Bouygues SA, une rémunération long terme sous forme d'attribution différée et conditionnelle d'actions Bouygues peut lui être attribuée, dont les trois composantes principales, en termes de conditions de performance, sont : le ROCE Bouygues, le TSR (Total Share Return) Bouygues et TF1, des conditions RSE (climat et mixité). Gilles Pélisson a reçu, au titre de l'exercice 2022, 20 000 actions de performance Bouygues, dont l'obtention reste conditionnée à l'atteinte des critères de performance précités en 2023. Rémunérations exceptionnelles En cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil d'Administration, après avis du Comité de Sélection et des Rémunérations, s'est réservé la faculté d'attribuer une rémunération exceptionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-8 du Code de Commerce. Aucune rémunération exceptionnelle n'a été attribuée à Gilles Pélisson au titre de 2022. Rémunérations des mandataires sociaux Le dirigeant mandataire social reçoit, comme les autres administrateurs, une rémunération au titre de son activité d'administrateur versée par TF1, qu'il conserve. Options d'actions et actions de performance Le dirigeant mandataire social étant titulaire d'un contrat de travail avec Bouygues SA, des options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles Bouygues peuvent lui être accordées par le Conseil d'Administration de la société Bouygues. Gilles Pélisson a reçu, au cours de l'exercice 2022, des options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles Bouygues SA, consenties à compter du 3 juin 2022 par le Conseil d'Administration de la société Bouygues, lors de sa séance du 23 février 2022 3. Indemnités de prise, cessation ou changement de fonctions Une indemnité de départ peut être versée au titre des fonctions salariées exercées au sein du Groupe, exclusion faite de toute période d'activité en tant que mandataire social, conformément au Code du Travail et à la convention collective nationale appliquée par la société concernée. Aucune indemnité de non-concurrence n'est versée aux mandataires sociaux à l'issue de leur mandat. Assemblée Générale Mixte du 14 avril 2022 - Say on pay L'Assemblée Générale a donné un avis favorable sur les éléments de la rémunération attribuée au titre de l'exercice 2021 à Gilles Pélisson (5e résolution, adoptée à 77,57 % des voix). L'Assemblée Générale réunie le 14 avril 2022 a approuvé la politique de rémunération de Gilles Pélisson, Président directeur général (7e résolution, adoptée à 78,65 % des voix). 3 Pour connaître les modalités d'attribution de ces options, se reporter au document d'enregistrement universel de Bouygues. Synthèse des rémunérations de Gilles Pélisson au titre de l'exercice 2022 En plus des rémunérations listées dans ce tableau, le dirigeant mandataire social Gilles Pélisson a reçu de la part de Bouygues SA un salaire fixe de 163 226€ pour la période 28/10 au 31/12/22 au titre de son contrat de travail conclu avec Bouygues SA. Récapitulatif des rémunérations, options et actions consenties au dirigeant mandataire social Gilles Pélisson Gilles Pélisson - PDG jusqu'au 27 octobre 2022 2022 2021 (en euros) pour la période du 01/01 au 27/10 Rémunérations dues au titre de l'exercice 1 846 150 2 323 000 Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice (cf. ci-après) 58 580 121 909 TOTAL 1 904 730 2 444 909 Évolution -22% + 7 % Rémunérations du dirigeant mandataire social Gilles Pélisson Gilles Pélisson - PDG jusqu'au 27 octobre 2022 2021 2022 pour la période du 01/01 au 27/10 (en euros) Montants dus Montants versés Montants dus Montants versés bruts avant bruts avant bruts avant bruts avant impôts impôts impôts impôts Rémunération fixe 756 774 756 774 920 000 920 000 Évolution - - - - Rémunération variable 1 089 376 1 403 000 1 403 000 874 000 Évolution - - - - % variable/fixe(1) 144% - 152,5 % - Plafond 170% - 170 % - Autres rémunérations (2) - - - 230 000 Rémunération au titre de l'activité 21 000 20 384 20 384 18 500 d'administrateur (ex-jetons de présence) Avantages en nature 31 698 10 467 10 467 6 220 TOTAL 1 898 848 2 353 851 2 353 851 2 048 720 Rapporté au salaire fixe annuel de 920 000 euros. Comprend la rémunération exceptionnelle attribuée à Gilles Pélisson, liée à la gestion de la crise du COVID-19, au titre de 2020. Pour 2022, la rémunération totale brute de Gilles Pélisson s'est élevée à 1 898 848 euros, hors salaire fixe Bouygues SA pour un montant de 163 226€ (au titre de la période 28/10 au 31/12/22). La rémunération variable de Gilles Pélisson s'est élevée à 1 089 376 euros pour 2022. Les critères quantitatifs et quantitatifs ont été partiellement atteints. Son versement est suspendu à l'adoption de la septième résolution présentée à l'Assemblée Générale Mixte du 14 avril 2023 (Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice 2022 à Gilles Pélisson, « ex post »). La rémunération des dirigeants mandataires sociaux résulte de la prise en compte des éléments suivants : Le Conseil a pris en compte, conformément aux principes de rémunération du dirigeant mandataire social, les cinq objectifs quantitatifs qui avaient été fixés au titre du budget de l'exercice 2022. Enfin, le Conseil a également examiné l'évolution du cours de Bourse de TF1 sur 2022. En dépit d'une hausse des cours de Bourse après une année marquée par la crise sanitaire, les performances boursières des entreprises du secteur média européen restent marquées par le défi que constituent l'évolution des modes de consommation vidéo et le développement des concurrents pure players. Dans cet environnement, le cours de Bourse de TF1 est en baisse de -19 %, alors que la baisse du cours de Bourse des principaux pairs français et européens s'échelonne entre -55 % et -11 % ; la comparaison sectorielle et intra-Groupe : la rémunération est appréciée en comparaison avec celles des autres dirigeants du secteur, en France et en Europe. Elle est également fixée selon des règles homogènes entre les différents métiers du groupe Bouygues. Retraite additive Régime de retraite collectif à droits aléatoires régi par l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité Sociale (droits au titre des périodes d'emploi antérieures au 1er janvier 2020) Gilles Pélisson, affilié au régime avant le 4 juillet 2019, était éligible au régime de retraite additif à prestations définies régi par l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité Sociale. Sous réserve d'achever sa carrière au sein du groupe Bouygues, le Président directeur général de TF1 était susceptible de bénéficier d'une rente au titre du présent régime. Conformément à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, et à l'ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, le régime de retraite a été fermé à toute nouvelle affiliation à compter du 4 juillet 2019 et les droits des bénéficiaires actuels ont été gelés au 31 décembre 2019. Il résulte de la fermeture du régime et du gel des droits des bénéficiaires que le Président directeur général de TF1 ne peut plus acquérir de droits supplémentaires au titre de ce régime de retraite à compter du 1er janvier 2020. En application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, la société Bouygues entend transférer les droits aléatoires au titre du présent régime, régi par l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité Sociale, vers un contrat à droits acquis relevant de l'article L. 137-11-2 du Code de la Sécurité Sociale et dont les caractéristiques sont identiques au régime de retraite à droits acquis décrit ci- après. Ainsi, les droits à retraite acquis au titre du présent régime ne seront, en raison de ce transfert, plus subordonnés à une condition de présence au sein de l'entreprise au moment du départ à la retraite. En tout état de cause, aucun droit ne pourra être transféré au bénéficiaire au-delà du plafond de 30 % de sa rémunération annuelle moyenne soumise à cotisations sociales au cours des trois dernières années dans le régime régi par l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité Sociale. Régime de retraite à droits acquis régi par l'article L. 137-11-2 du Code de la Sécurité Sociale (droits au titre des périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 2020) Compte tenu de la fermeture du régime et du gel des droits aléatoires des régimes de retraite à prestations définies relevant de l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité Sociale, le Conseil d'Administration du groupe Bouygues du 13 novembre 2019 et du 19 février 2020 a, sur proposition du Comité de Sélection et des Rémunérations, décidé de mettre en place un nouveau régime de retraite à droits acquis, conforme aux dispositions légales en vigueur (article L. 137-11-2 du Code de la Sécurité Sociale). Celui-ci permet aux membres du Comité de Direction générale n'ayant pas atteint le plafond retenu par le Conseil d'Administration de constituer des droits à retraite pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 2020 qui permettent d'acquérir le même niveau de droits à rente (0,92 % par an) que le régime antérieurement en vigueur au sein de Bouygues et dans le respect des conditions de performance décrites ci-après. Conformément à la nouvelle réglementation, les droits à retraite seront acquis annuellement et ne seront plus subordonnés à une condition de présence au sein de l'entreprise au moment du départ à la retraite. Gilles Pélisson est éligible à ce nouveau régime de retraite. Les caractéristiques du régime sont les suivantes : Conditions d'entrée dans le régime et autres conditions pour pouvoir en bénéficier : être membre du Comité de Direction générale de Bouygues,

avoir au moins trois années d'ancienneté au sein de l'une des sociétés du groupe Bouygues ; Rémunération de référence égale à la somme de la rémunération fixe annuelle brute et de la rémunération variable annuelle brute ; Rythme d'acquisition des droits : rythme annuel ; Plafond annuel d'acquisition des droits à pension : 0,92 % de la rémunération de référence ; Plafond général : huit fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (329 088 euros en 2021) ; Plafond global des droits acquis tous régimes régis par l'article L. 137-11-2 du Code de la Sécurité Sociale : 30 points ; Financement externalisé auprès d'une compagnie d'assurances à laquelle est versée chaque année une prime ; Conditions de performance : Les conditions de performance pour 2022 étaient les suivantes : - Exercice 2022 : Objectif = que la moyenne des résultats nets consolidés part du Groupe de l'exercice 2022 et des deux exercices

2021 et 2020 (« Moyenne RNC ») ne soit pas de plus de 10 % inférieure à la moyenne des résultats nets consolidés prévus par le plan 2022 et les plans des deux exercices 2021 et 2020.

Cet objectif fixé se décompose à 50 % sur des objectifs TF1 et à 50 % sur des objectifs Groupe.
Modalités de détermination de l'acquisition de droits à pension en fonction des performances et par objectif :
si la Moyenne RNC est égale à l'Objectif ou est supérieure à l'Objectif :

droits à pension annuels = 0,46 % du salaire de référence ;

si la Moyenne RNC est de plus de 10 % inférieure à l'Objectif : droits à pension annuels = 0. Entre cette limite inférieure et cette limite supérieure, les droits à pension attribués par objectif varient linéairement de 0 à 0,46 % de la rémunération de référence. Le montant des rentes versées au titre des régimes de retraite relevant des articles L. 137-11 (régime à droits aléatoires) et L. 137-11- 2 (régime à droits acquis) du Code de la Sécurité Sociale en vigueur au sein de la Société est limité à huit fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (329 088 euros en 2022). Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original Link

