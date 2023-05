TF1 : KAPTAIN MUSIC ACCELERE SON DEVELOPPEMENT AVEC LES CATALOGUES ADDIKT, EL KAPITAN ET GUM TAPES

Depuis sa création en 2013, Kaptain Music a très fortement accru sa capacité de production et de distribution, et renforcé sa présence sur de nombreux territoires, via notamment le rachat de catalogues et la réalisation de partenariats ambitieux. Ainsi, en 2017, Kaptain Music est devenu l'agent exclusif en France et en Espagne du catalogue de trailers américain AudioMachine. En 2020, la filiale décide également de confier des collections à part entière à des pools de producteurs, sous les dénominations Kaptain French Connection (KFC).

Afin de poursuivre son déploiement en France et à l'international, Kaptain Music annonce la gestion exclusive du catalogue GUM TAPES. Distribué précédemment par Universal Production Music, ce catalogue contient plus de 350 albums (8000 titres) avec en moyenne 50 nouveautés par an.

Au sein du Groupe TF1, Kaptain Music est chargé de l'habillage musical de plusieurs programmes d'information, de magazines, de divertissement et de sport, de l'acquisition de catalogues internationaux et de la gestion administrative autour du dépôt des œuvres et des contrats de production. Grâce à sa position unique en France au sein d'un groupe média, Kaptain Music est devenu en quelques années l'un des catalogues musicaux les plus utilisés.

Pour Santi, CEO de Kaptain Music : « Avec ses 5 collections, ses 910 albums, ses 20 000 titres et près de 50 000 masters, Kaptain Music est aujourd'hui un catalogue de référence en France et dans le monde. »

Partenaire privilégié de la création, Kaptain Music est engagé depuis plus de 10 ans sur les sujets relatifs à la juste rémunération des artistes et à la promotion du droit d'auteur français à l'étranger. Kaptain Music soutient ainsi les auteurs, les compositeurs et les artistes-interprètes sur plusieurs volets comme le dépôt des œuvres à la SACEM, la négociation et la renégociation de leurs contrats ou encore le tracking des droits d'auteurs.

Par la signature de ces trois accords, Kaptain Music vient confirmer sa position d'acteur clé de l'industrie

musicale.

Le Groupe TF1 renouvelle ainsi sa volonté de demeurer l'interlocuteur privilégié des auteurs/interprètes et de poursuivre son engagement pour une plus juste rémunération des artistes.

A propos de Kaptain Music

Crée en 2013, Kaptain Music est aujourd'hui un acteur de référence dans le secteur de l'édition musicale en France et à l'international.

Au sein du Groupe TF1, Kaptain Music est chargé de l'habillage musical de plusieurs programmes d'information, de magazines, de divertissement et de sport, de l'acquisition de catalogues internationaux et de la gestion administrative autour du dépôt des œuvres et des contrats de production.

Grâce à sa position unique en France au sein d'un groupe média, Kaptain Music est devenu en quelques années l'un des catalogues musicaux les plus utilisés. Aujourd'hui, Kaptain Music poursuit sa croissance en dehors du Groupe TF1 ainsi qu'à l'international. Présent aujourd'hui sur plus de 5 continents et 60 territoires comme la Chine, les Etats-Unis, l'Allemagne, le Brésil ou l'Australie, Kaptain Music a su proposer des services sur mesure correspondant à la demande de chaque pays.

A propos du Groupe TF1

Le groupe TF1 est un acteur majeur dans la production, l'édition et la distribution de contenus. Sa raison d'être est d'inspirer positivement la société.

Les activités du groupe TF1 sont réparties en deux pôles :

Le pôle Média, rassemble ses chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI), ses chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), ses plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX, Salto) et la régie TF1 PUB. Le Groupe est également présent avec Muzeek One dans la production musicale et de spectacles.

Le pôle Production, avec Newen Studios, crée et distribue des programmes dans tous les genres et pour tous les acteurs du secteur, des chaînes publiques et privées aux plateformes digitales, grâce à plus de 50 sociétés et labels créatifs qu'il regroupe en France et à l'international.

Présent dans une dizaine de pays, le Groupe TF1 compte 2 810 collaborateurs au 31.12.2022. En 2022, il a réalisé un chiffre d'affaires de 2 508 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900).

CONTACT :

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION ET DES MARQUES - Maylis CARCABAL - mcarcabal@tf1.fr- 06 63 59 87 05

COMMUNICATION CORPORATE - Coline PECHERE - cpechere@tf1.fr- 06 26 07 68 52

Mentions légales télévision française 1 - TF1 société anonyme au capital de 42 097 127 euros

RCS Nanterre 326 300 159 - 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex

Ce document est certifié par Wiztrust.