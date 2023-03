TF1 : LA SÉRIE « LES RANDONNEUSES » RÉCOMPENSÉE À SÉRIES MANIA

[25.03.23] COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA SÉRIE « LES RANDONNEUSES » RÉCOMPENSÉE À SÉRIES MANIA

CLÉMENTINE CÉLARIÉ REMPORTE LE PRIX DE LA MEILLEURE ACTRICE

A l'occasion de la cérémonie de Remise de prix du festival Séries Mania qui s'est déroulée ce vendredi 24 mars 2023, Clémentine Célarié s'est vu décerner le Prix de la meilleure actrice pour son rôle dans « Les Randonneuses », prochainement diffusée sur TF1.

Après avoir reçu le prix Vidocq pour la série « Syndrome E », le Groupe TF1 est fier d'être à nouveau récompensé en compétition française pour « Les Randonneuses ». Cette distinction vient saluer le talent d'interprétation de Clémentine Célarié et témoigner de la puissance des rôles d'héroïnes proposés par le Groupe.

Ce prix vient clôturer une semaine exceptionnelle pour la fiction du Groupe TF1 à Séries Mania avec :

- La projection en avant-première de quatre fictions événements : la nouvelle série « Les Randonneuses » et les saisons inédites des séries populaires « Les Bracelets Rouges », « HPI » et « Léo Mattei, brigade des mineurs » ;

- Des rencontres fans autour des feuilletons emblématiques « Demain Nous Appartient », « Les Mystères de l'Amour » et « Léo Mattei, brigade des mineurs » ;

- L'intervention du PDG du Groupe TF1, Rodolphe Belmer dans le cadre des "Dialogues de Lille".

Le Groupe TF1, partenaire historique de la création française, confirme ainsi son engagement et son ambition dans la fiction, pilier éditorial du Groupe.

A PROPOS DE LA FICTION « LES RANDONNEUSES »

Une série de 6 x 52' créée par Fanny Riedberger, Anna Fregonese et Sylvie Audcoeur

Ecrite par Anna Fregonese, Sylvie Audcoeur, Hélène Le Gal, Elodie Namer, Camille Pouzol et Xavier Daugreilh Réalisée par Frédéric Berthe

Avec : Alix Poisson, Clémentine Célarié, Camille Chamoux, Joséphine de Meaux, Tiphaine Daviot, Claire Borotra, Lucien Jean-Baptiste, Gérémy Credeville, Baptiste Lecaplain, Maxence Danet-Fauvel

Avec la participation de Arié Elmaleh et Thomas Jouannet

Une production HABANITA FEDERATION en coproduction avec TF1

« Les Randonneuses » c'est l'histoire de six femmes : Sara, Noémie, Patty, Karen, Valérie et Morgan. Six drôles de dames que tout oppose et qui ont l'idée folle de partir en randonnée à l'assaut du Dôme de la Lauze, un sommet de près de 4000 mètres ! Des paysages somptueux mais un défi complètement dingue surtout quand on découvre qu'elles sont toutes touchées de près ou de loin par le cancer.

Malgré la difficulté des chemins de la montagne, la fatigue, le découragement, les engueulades, le danger, ces randonneuses vont vivre une aventure humaine qui les rapprochera pour toujours.

Entre rire et larmes, nous suivrons l'ascension folle et jubilatoire de ces six combattantes, fortes, drôles et émouvantes.

A PROPOS DU GROUPE TF1

Le groupe TF1 est un acteur majeur dans la production, l'édition et la distribution de contenus. Sa raison d'être est d'inspirer positivement la société.

Les activités du groupe TF1 sont réparties en deux pôles :

Le pôle Média, rassemble ses chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI), ses chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), ses plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX, Salto) et la régie TF1 PUB. Le Groupe est également présent avec Muzeek One dans la production musicale et de spectacles.

Le pôle Production, avec Newen Studios, crée et distribue des programmes dans tous les genres et pour tous les acteurs du secteur, des chaînes publiques et privées aux plateformes digitales, grâce à plus de 50 sociétés et labels créatifs qu'il regroupe en France et à l'international.

Présent dans une dizaine de pays, le Groupe TF1 compte 2 810 collaborateurs au 31.12.2022. En 2022, il a réalisé un chiffre d'affaires de 2 508 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900).

