TF1 : LE GROUPE TF1 ET LE GROUPE CANAL+ SIGNENT UN NOUVEL ACCORD DE DISTRIBUTION

[04.11.22] COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE GROUPE TF1 ET LE GROUPE CANAL+ SIGNENT UN NOUVEL ACCORD DE DISTRIBUTION

Le groupe TF1 et le groupe Canal+ se félicitent d'avoir trouvé un accord qui renouvelle sur le long terme, à partir de lundi 7 novembre 2022, la distribution de toutes les chaînes TNT du groupe TF1 ainsi que leurs services de rattrapage.

Les abonnés aux offres du groupe Canal+ et utilisateurs TNTSAT vont retrouver à partir du lundi 7 novembre l'ensemble des programmes en live et en replay de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI et les grands évènements à venir : la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, le Late avec Alain Chabat, Danse avec les Stars, la Star Academy…

A propos du Groupe TF1

Le groupe TF1 est un acteur majeur dans la production, l'édition et la distribution de contenus.

Sa raison d'être est d'inspirer positivement la société.

Les activités du groupe TF1 sont réparties en deux pôles :

Le pôle Média, rassemble ses chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI), ses chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), ses plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX, Salto) et la régie TF1 PUB. Le Groupe est également présent avec Muzeek One dans la production musicale et de spectacles.

Le pôle Production, avec Newen Studios, crée et distribue des programmes dans tous les genres et pour tous les acteurs du secteur, des chaînes publiques et privées aux plateformes digitales, grâce aux 40 sociétés et labels créatifs qu'il regroupe en France et à l'international.

Présent dans 20 pays, le Groupe TF1 compte 3 380 collaborateurs au 31.12.2021. En 2021, il a réalisé un chiffre d'affaires de 2 427 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900).

A propos du Groupe Canal+

Le Groupe CANAL+, filiale de Vivendi, est un acteur majeur de la création et de la distribution de contenus dans le monde, avec près de 24 millions d'abonnés, une présence dans plus de 50 pays et 7 500 collaboratrices et collaborateurs sur tous les continents. Le Groupe CANAL+ compte près de 10 millions d'abonnés en France et près de 7 millions en Afrique. Il est le premier opérateur de télévision d'Afrique francophone et il est le premier actionnaire de MultiChoice, leader de la télévision payante en Afrique anglophone et lusophone.

Le Groupe CANAL+ est un acteur majeur dans l'édition et la commercialisation de chaînes de télévision avec 116 chaînes linéaires et délinéaires produites en interne. Il agrège les principales chaînes thématiques et des plateformes mondiales de contenus telles que Netflix, Disney+, Lionsgate+ et Paramount+.

Avec près de 3,4 milliards d'euros investis dans les contenus chaque année, il est un acteur essentiel du sport (principal financeur en France du football et du Rugby), du cinéma (premier financeur en France et en Pologne), ou encore des séries (notamment plus de 50 séries Originales par an dans plus de 14 langues).

Avec l'appui de sa filiale STUDIOCANAL qui détient 10 sociétés de production dans 7 pays européens, le Groupe CANAL+ est le premier producteur et distributeur de longs métrages et de séries TV en Europe. Il détient un catalogue de plus de 7 000 titres provenant de 60 pays. Enfin, il est aussi un acteur clé du digital avec son application CANAL+/myCanal, dont le déploiement à l'international s'accélère avec une présence dans une trentaine de pays à date.

CONTACTS :

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION ET DES MARQUES - Maylis CARCABAL - mcarcabal@tf1.fr - 06 63 59 87 05

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION PROGRAMMES, BUSINESS & RSE - Sophie DANIS -sdanis@tf1.fr- 06 22 47 56 52

Mentions légales télévision française 1 - TF1 société anonyme au capital de 42 097 127 euros RCS Nanterre 326 300 159 - 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex

Ce document est certifié par Wiztrust.