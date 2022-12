TF1 : LE GROUPE TF1 LANCE SUR MYTF1 USHUAÏA TV FOR CHANGE

[07.12.22] COMMUNIQUÉ DE PRESSE

USHUAÏA TV FOR CHANGE :

LE GROUPE TF1 LANCE SUR MYTF1 UNE COLLECTION QUI ABORDE LES ENJEUX DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE !

Accessible gratuitement sur MYTF1, sous forme d'une collection et d'une chaine FAST, Ushuaïa TV For Change aborde les enjeux de la transition écologique et solidaire, de façon positive, pour ceux qui agissent et veulent agir.

Changement climatique, alimentation durable, mobilité durable, énergies renouvelables et innovantes ou encore consommation responsable… Au total, ce sont près de 150 heures de documentaires et magazines qui abordent les différentes questions liées à la transition nécessaire de nos modes de vie vers un modèle plus responsable. Inspiration, sensibilisation et engagement : à l'image des séries documentaires « Green Heroes » (15x52'), « Echo-logis » (75x26'), « Artisans du changement » (20x52') ou encore « Naturopolis » (4x52') mais aussi des unitaires « Téléphone éthique : le mobile de demain ?

ou « Prendre l'avion : à quel coût ? » mais aussi du magazine « En Terre ferme » présenté par Fanny Agostini, Ushuaïa TV For Change s'adresse à tous ceux qui veulent comprendre et agir pour la préservation de notre planète.

Après Ushuaïa TV qui est, depuis 17 ans, la seule chaîne de télévision 100% environnement, et le lancement en janvier 2021 de la case Génération Ushuaïa présentée par Fanny Agostini tous les samedis à 10h40 sur TF1, ce nouveau développement dans l'écosystème d'Ushuaïa affirme l'engagement de la marque. Par ailleurs, Ushuaïa TV For Change illustre, une nouvelle fois, la volonté du Groupe TF1 à sensibiliser le grand public et lui donner les clés pour une transition énergétique et environnementale. Ce lancement s'inscrit dans la continuité du contrat climat souscrit par le Groupe TF1 en juin dernier, en prolongement de l'ensemble des mesures mises en place depuis plusieurs années.

