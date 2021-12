TF1 : LE GROUPE TF1, PARTENAIRE DE L'OPÉRATION « LA FRANCE DES SOLUTIONS, NATION CREATIVE »

15/12/2021 COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE GROUPE TF1, PARTENAIRE DE L'OPÉRATION

« LA FRANCE DES SOLUTIONS, NATION CREATIVE »

Le Groupe TF1, via ses chaînes TF1 et LCI, accompagne la 9ème édition de l'opération

La France des solutions, nation créative », portée par l'association Reporters d'Espoirs, qui se déroulera le 15 décembre à la Maison de la Radio et de la Musique.

Cet événement majeur, placé sous le signe de la créativité et des solutions « made in France », rassemble cette année plus de 50 médias, 800 participants en présentiel et des millions de Français

toute la journée dans l'ensemble des médias et supports digitaux.

Cette année, l'opération s'intéresse aux initiatives concrètes qui font bouger les lignes et à celles et ceux qui font émerger des solutions économiques, environnementales et sociales pour relever les défis de notre pays.

A cette occasion, et sauf cas d'actualités, les éditions du journal de 13 heures et de 20 heures de TF1 mentionneront l'opération dans plusieurs sujets :

« La bonne idée » lors du JT 13H du 10 décembre

« La France des solutions » lors du JT WE du 10 au 12 décembre

« Les maisons en paille » lors du JT 20H du 15 décembre

Par ailleurs, Sylvia Amicone, journaliste sur LCI, lancera un podcast en résonnance avec la thématique

de l'événement.

Ce partenariat confirme le positionnement du Groupe TF1 en tant qu'acteur du changement et son ambition de participer à la réflexion collective pour une société plus durable, solidaire et inclusive.

