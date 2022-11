TF1 : LE GROUPE TF1, PARTENAIRE DE L'UNIVERSITE DE LA TERRE

Au programme, 58 tables rondes et plus de 300 intervenants prestigieux tels que Yann Arthus-Bertrand, Cyril Dion, Jane Goodall, Francis Hallé, Bertrand Piccard...

L'Université de la Terre est un rassemblement pour tous publics, de réflexions, de partage, de débats, qui propose deux jours de découvertes et d'échanges ouverts à tous, sur les grands défis qui menacent notre planète, le vivant et la cohésion sociale.

Face à l'urgence climatique et avec la volonté d'accompagner les Français, la Direction de l'Information a renforcé son engagement en présentant sa feuille de route Climat, avec en fer de lance, plusieurs initiatives regroupées sous la signature Notre Planète afin de sensibiliser et de donner une approche pédagogique aux sujets environnementaux. A titre d'exemple : signatures des partenariats RTE EcoWatt et GRTgaz Ecogaz, constitution d'un Comité d'experts Environnement et d'un baromètre mensuel, programme de formation pour les rédactions du Groupe TF1 par la société IMAGINE50 (fresque climat, fondamentaux du climat et journalisme de solution) …

Depuis plus de 15 ans, le Groupe TF1 est un acteur média engagé avec : plus de 500 reportages dédiés au développement durable et à la transition écologique, des rendez-vous thématiques : « Génération Ushuaïa » chaque samedi sur TF1 ou Ushuaïa TV, seule chaîne TV uniquement consacrée à la protection de la planète.

Nouvelle illustration de l'engagement du Groupe TF1 sur les enjeux environnementaux : Ushuaia TV et LCI s'associent à la 7e édition de l'Université de la terre « La vie à l'heure des grandes transitions » qui se tiendra à la Maison de l'Unesco les 25 et 26 novembre prochains.

Enfin, les publics de l'Université de la terre auront le privilège de se procurer le supplément inédit du magazine Technikart « L'art du vivant » coédité à l'occasion de cet événement par Ushuaia TV, la rédaction de Technikart, La fabrique des récits by Sparknews et l'ADEME.

Le Groupe TF1, via ses chaînes Ushuaia et LCI, renouvelle, grâce à ce partenariat inédit avec l'Université de la terre son engagement pour une société plus soucieuse de l'environnement.

A propos du Groupe TF1

Le groupe TF1 est un acteur majeur dans la production, l'édition et la distribution de contenus. Sa raison d'être est d'inspirer positivement la société.

Les activités du groupe TF1 sont réparties en deux pôles :

Le pôle Média, rassemble ses chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI), ses chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), ses plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX, Salto) et la régie TF1 PUB. Le Groupe est également présent avec Muzeek One dans la production musicale et de spectacles.

Le pôle Production, avec Newen Studios, crée et distribue des programmes dans tous les genres et pour tous les acteurs du secteur, des chaînes publiques et privées aux plateformes digitales, grâce aux 40 sociétés et labels créatifs qu'il regroupe en France et à l'international.

Présent dans une dizaine de pays, le Groupe TF1 compte 3 380 collaborateurs au 31.12.2021. En 2021, il a réalisé un chiffre d'affaires de 2 427 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900).

CONTACTS :

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION ET DES MARQUES - Maylis CARCABAL - mcarcabal@tf1.fr - 06 63 59 87 05

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION PROGRAMMES, BUSINESS & RSE - Sophie DANIS -sdanis@tf1.fr- 06 22 47 56 52

Mentions légales télévision française 1 - TF1 société anonyme au capital de 42 097 127 euros RCS Nanterre 326 300 159 - 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex

Ce document est certifié par Wiztrust.