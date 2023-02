TF1 : LE GROUPE TF1 PRIMÉ AUX TROPHÉES DU FILM FRANÇAIS

[07.02.23] COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE GROUPE TF1 PRIMÉ AUX TROPHÉES DU FILM FRANÇAIS

A l'occasion de la 30ème édition des Trophées du Film Français qui a eu lieu ce soir à l'hôtel Intercontinental Paris Le Grand, le Groupe TF1, partenaire de l'évènement depuis plus de 10 ans, est fier d'avoir été récompensé avec trois prix.

Cette cérémonie, présentée par Hélène Mannarino, rassemble les professionnels et artistes du cinéma français et de la télévision.

Dans le cadre de cet événement, le Groupe TF1, via sa filiale TF1 Films Production, a été lauréat des prix du Trophée du film français et le Trophée Unifrance pour « Qu'est-cequ'on a tous fait au bon dieu ? » réalisé par Philippe de Chauveron, avec notamment Christian Clavier et Chantal Lauby.

Par ailleurs, le film « Maison de retraite » de Thomas Gilou, interprété notamment par Kev Adams et Gérard Depardieu, co-produit par TF1 Films Production a reçu le Trophée du public TF1, parmi les dix films français ayant réalisé le plus d'entrées en France en 2022.

Le Groupe TF1 est fier d'avoir co-produit via sa filiale TF1 Films Production ces succès à plus de 2 millions d'entrées qui s'inscrivent comme deux des films français les plus incontournables de l'année 2022.

Par ce partenariat, le Groupe TF1 renouvelle son soutien auprès du secteur de la création et du cinéma français.

