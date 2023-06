TF1 : LE GROUPE TF1 PRIME POUR 9 DOCUMENTAIRES AUX DEAUVILLE GREEN AWARD 2023

En tant qu'acteur très engagé et mobilisé sur les sujets de transition écologique, en interne et sur ses antennes, le Groupe TF1, via sa chaîne 100% environnement Ushuaïa TV et sa filiale de production Newen Studios, est fier de figurer dans le palmarès 2023 des Deauville Green Awards.

Le Groupe a également reçu :

Le PRIX SPECIAL de l'association Un écran pour la planète pour « Sa majesté les mousses » réalisé par Jean Philippe Teyssier et Bruno Victor Pujebet, produit par Zadig Productions et Arte France, en pré achat par Ushuaïa TV

Sa majesté les mousses » LE GRAND PRIX DOCUMENTAIRE pour « The territory » réalisé par Alex Pritz et produit par Capa presse & Real Lava (Newen Studios)

Enfin, Mélissa Saint Fort, Directrice RSE du Groupe TF1 a remis LE PRIX SPECIAL GROUPE TF1 au documentaire « Mes amours », réalisé par Gaël Breton et Édouard Cuel et produit par l'Arbre Productions pour la fédération Trisomie 21 France.

Les Deauville Green Awards, Festival International du film responsable, ont pour ambition de valoriser la sensibilisation par l'image autour du développement durable. Le Festival réunit chaque année de nombreux acteurs médias engagés pour la planète.

Ces distinctions viennent, une nouvelle fois, illustrer et affirmer la volonté du Groupe TF1 de sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux et de lui donner des clés pour participer à la transition énergétique. Aussi, elles s'inscrivent dans la continuité du contrat climat souscrit par le Groupe TF1 en juin 2022 et dans le prolongement de l'ensemble des mesures mises en place par le Groupe depuis plusieurs années.

A propos du Groupe TF1

Le groupe TF1 est un acteur majeur dans la production, l'édition et la distribution de contenus. Sa raison d'être est d'inspirer positivement la société.

Les activités du groupe TF1 sont réparties en deux pôles :

Le pôle Média, rassemble ses chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI), ses chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), ses plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX) et la régie TF1 PUB. Le Groupe est également présent avec Muzeek One dans la production musicale et de spectacles.

Le pôle Production, avec Newen Studios, crée et distribue des programmes dans tous les genres et pour tous les acteurs du secteur, des chaînes publiques et privées aux plateformes digitales, grâce aux 40 sociétés et labels créatifs qu'il regroupe en France et à l'international.

Présent dans une dizaine de pays, le Groupe TF1 compte 2 810 collaborateurs au 31.12.2022. En 2022, il a réalisé un chiffre d'affaires de 2 508 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900).

