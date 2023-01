TF1 : LE GROUPE TF1 SOUS-LICENCIE 28 MATCHS DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 AUX GROUPES FRANCETV ET M6

[11.01.23] COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE GROUPE TF1, DIFFUSEUR HISTORIQUE DES COUPES DU MONDE DE RUGBY DEPUIS 1991*, ANNONCE AVOIR SOUS-LICENCIÉ 28 MATCHS DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 AUX GROUPES FRANCE TÉLÉVISIONS ET M6

Le groupe TF1 se félicite d'avoir conclu un accord de sous-licence avec les groupes France Télévisions et M6, portant sur la diffusion de 28 matchs de la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre.

Grâce à cet accord de sous-licence, le Groupe TF1 permettra à l'ensemble des Français de suivre gratuitement l'intégralité de cette compétition, événement majeur de 2023.

TF1, diffuseur officiel de la compétition, proposera les plus belles affiches de la compétition et ce, dès le 8 septembre avec le match d'ouverture France - All Blacks.

TF1 diffusera 20 matchs dont 3 matchs de poule de l'Equipe de France, les 2 meilleurs ¼ de finale dont celui avec la France, les deux ½ finales, le match pour la troisième place et la finale.

Le groupe France TV diffusera 10 matchs dont le match France-Namibie et le groupe M6 proposera les 18 autres rencontres.

Le Groupe TF1 réaffirme son ambition de proposer en clair les plus grands événements sportifs internationaux et sa volonté de les rendre accessibles au plus grand nombre.

Le coup d'envoi de la Coupe du Monde de Rugby masculine sera donné le 8 septembre à 21h sur TF1 pour le match qui verra s'affronter le XV de France et les All Blacks au Stade de France.

Le groupe TF1 est très fier de mettre à l'honneur l'équipe de France de rugby, une équipe talentueuse et très prometteuse qui jouera à domicile pour essayer de conquérir son premier titre mondial.

(*hors 2003)

A PROPOS DU GROUPE TF1

Le Groupe TF1 est un acteur majeur dans la production, l'édition et la distribution de contenus. Sa raison d'être est d'inspirer positivement la société. Les activités du Groupe TF1 sont réparties en deux pôles :

Le pôle Média, rassemble ses chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI), ses chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), ses plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX, Salto) et la régie TF1 PUB. Le Groupe est également présent avec Muzeek One dans la production musicale et de spectacles.

Le pôle Production, avec Newen Studios, crée et distribue des programmes dans tous les genres et pour tous les acteurs du secteur, des chaînes publiques et privées aux plateformes digitales, grâce aux 40 sociétés et labels créatifs qu'il regroupe en France et à l'international.

Présent dans une dizaine de pays, le Groupe TF1 compte 3 380 collaborateurs au 31.12.2021. En 2021, il a réalisé un chiffre d'affaires de 2 427 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900).

