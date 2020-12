TF1 : LES GROUPES ORANGE ET TF1 ANNONCENT LA SIGNATURE DE DEUX ACCORDS STRUCTURANTS

Cette nouvelle opportunité permettra aux annonceurs de renforcer l'efficacité de leurs campagnes TV sur des problématiques de segmentation data nationales, régionales ou locales et de donner accès à la puissance de la TV à de nombreuses PME et PMI.

Désormais, les annonceurs pourront associer la qualité et la puissance des contenus des chaînes du groupe TF1 à la précision et la granularité du ciblage digital pour adresser aux abonnés de la TV d'Orange des publicités adaptées, dans le respect de la règlementation des données personnelles.

Ces accords illustrent l'ambition partagée des deux partenaires de proposer des services toujours plus riches, en mobilisant la technologie et les réseaux d'Orange associés aux contenus et services du groupe TF1.

Un nouvel accord de distribution global des chaînes et services du Groupe, incluant un nouveau service « MYTF1 Pass »

Cet accord renouvelle la distribution par Orange de toutes les chaînes du groupe TF1 (TNT et thématiques), ainsi que les services non linéaires (MYTF1, TFOUMAX).

Il permettra aux abonnés d'Orange de profiter des services du groupe TF1 en linéaire et à la demande, sur tous les écrans, avec des fonctionnalités nouvelles et un élargissement de la diffusion en Ultra Haute Définition à travers une large offre de programmes événementiels (événements sportifs, divertissements, cinéma …).

Cet accord intègre la distribution d'un nouveau service, « MYTF1 Pass » proposant aux abonnés de la TV d'Orange un service replay premium inédit, enrichi en programmes et sans interruption publicitaire dans les programmes. « MYTF1 Pass » sera proposé à compter de septembre 2021 dans les offres optionnelles de la TV d'Orange en complément de l'offre de Replay classique.

Pour Gilles Pélisson, Président Directeur Général du groupe TF1 : « Je me réjouis de ces nouveaux accords avec le groupe Orange qui renforcent les liens historiques entre nos deux entreprises et constituent, dans un contexte de concurrence audiovisuelle internationale, une réponse nationale ambitieuse au bénéfice du public et de nos partenaires annonceurs. »

Pour Fabienne Dulac, Directrice Générale Adjointe et CEO d'Orange France : « Nous sommes heureux de cet accord, qui marque une étape supplémentaire dans la relation entre Orange et le groupe TF1. La publicité segmentée est un moteur important de recommandations pertinentes pour nos clients et de création de valeur pour nos deux entités. Nos abonnés pourront également bénéficier de fonctionnalités innovantes telles que l'UHD 4K ou le nouveau service MYTF1 Pass. Grâce aux programmes et services du groupe TF1 couplés au meilleur du réseau Orange, nous restons fidèles à notre ambition : faire bénéficier tous nos clients du meilleur des usages numériques. »

A PROPOS DU GROUPE TF1

Le groupe TF1 est un acteur global dans la production, l'édition et la distribution de contenus. A travers ses contenus, son ambition est d'inspirer positivement la société.

Le groupe TF1 organise ses activités en plusieurs pôles complémentaires :

. Le pôle Broadcast avec 5 chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 séries films, LCI), 4 chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), 2 plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX), et la régie TF1 PUB.

. Le pôle Production avec Newen, qui regroupe 9 studios en France et à l'international.

. Le pôle Digital avec Unify, qui rassemble les activités web natives du Groupe et les communautés digitales les plus puissantes (dont aufeminin, Marmiton, Doctissimo, My Little Paris).

. Le pôle Musique avec Muzeek One, qui regroupe les activités musicales et spectacles du Groupe.

Présent dans 10 pays, le groupe TF1 compte près de 3200 collaborateurs. En 2019, il a réalisé un CA de 2.337,3M€ (Euronext Paris : ISIN FR0000054900).

