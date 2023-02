TF1 : Les groupes France Télévisions, M6 et TF1 annoncent la dissolution de SALTO

Les groupes France Télévisions, M6 et TF1 tiennent à saluer le travail exceptionnel réalisé par les équipes talentueuses de SALTO, menées par Thomas Follin, et regrettent cette issue

Dans le cadre de la procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel, le Comité Social et Economique de SALTO a rendu un avis favorable sur le projet de cessation d'activité ainsi que sur la procédure de licenciement économique collectif au terme d'un dialogue social nourri et de qualité entre les parties prenantes. Les groupes France Télévisions, M6 et TF1 se sont engagés à faire leurs meilleurs efforts pour offrir de nouvelles opportunités aux collaborateurs de SALTO.

Le cabinet BTSG précisera et annoncera à bref délai le calendrier d'arrêt de la plateforme et des abonnements. Une communication spécifique sera envoyée très prochainement aux abonnés de SALTO pour les informer des conséquences sur leur abonnement en cours.

Cette décision des trois actionnaires fondateurs de SALTO intervient postérieurement à l'abandon du projet de fusion entre TF1 et M6, qui aurait permis la reprise de la plateforme par la nouvelle entité ainsi formée. Ce projet arrêté, les actionnaires de SALTO ont jugé que les conditions n'étaient pas réunies pour la poursuite de SALTO dans son actionnariat actuel, du fait de la gouvernance complexe et contrainte de cette alliance et du refus de la plupart des opérateurs fournisseurs d'accès à Internet de distribuer la plateforme à l'instar des plateformes américaines. Par ailleurs, les marques d'intérêt reçues de plusieurs acteurs pour la reprise de SALTO n'ont pu aboutir à une concrétisation.

Lancée le 20 octobre 2020, SALTO rassemble à ce jour près d'un million d'abonnés autour de son offre permettant de retrouver le meilleur de la fiction française, les grands rendez-vous du quotidien et de découvrir des programmes inédits sur une plateforme française et populaire, simple d'utilisation, participant au rayonnement de la création française et européenne.

A propos du Groupe France Télévisions

France Télévisions est le premier groupe audiovisuel français en audience (29,4% de part d'audience sur les 4 ans et + en 2022) et regroupe

1 plateforme vidéo france.tv et une gamme complète d'offres numériques thématiques (info, jeunesse, sport, culture, éducation, outre-mer)

outre-mer) 4 chaînes de télévision nationales : France 2, France 3, France 4 avec Okoo et Culturebox, France 5

1 média global d'information en continu sur tous les supports : France info

2 réseaux : 24 antennes régionales en métropole (France 3) et 9 médias globaux tv/radio/web en outre-mer (les 1ère)

France Télévisions occupe une place prépondérante dans le paysage audiovisuel français : 4 Français sur 5 regardent France Télévisions chaque semaine, sur tous les écrans.

Plus d'informations : francetelevisions.fr

A propos du Groupe M6

Créé en 1987 autour de la chaîne M6, le Groupe M6 est un groupe plurimédia puissant qui repose sur trois piliers : télévision avec 13 chaînes (dont M6, 2ème chaîne commerciale du marché), radio avec 3 stations (dont RTL, 1ère radio privée de France) et digital avec plus de 30 médias sur internet (dont applications mobiles et services IPTV).

Fort de ses marques et de ses contenus, le Groupe M6 a progressivement étendu ses activités à travers des diversifications ciblées (production et acquisition de contenus, cinéma, marketing digital, musique, spectacles…) et des offres innovantes telles que 6play, sa plateforme numérique.

Prenant soin de développer la complémentarité de ses marques et de répondre aux attentes de ses différents publics avec toujours un temps d'avance, le Groupe M6 se positionne comme un éditeur de contenus résolument ancré dans l'ère des nouvelles technologies.

A propos du Groupe TF1

Le groupe TF1 est un acteur majeur dans la production, l'édition et la distribution de contenus. Sa raison d'être est d'inspirer positivement la société. Les activités du groupe TF1 sont réparties en deux pôles :

Le pôle Média, rassemble ses chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI), ses chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), ses plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX, Salto) et la régie TF1 PUB. Le Groupe est également présent avec Muzeek One dans la production musicale et de spectacles.

Le pôle Production, avec Newen Studios, crée et distribue des programmes dans tous les genres et pour tous les acteurs du secteur, des chaînes publiques et privées aux plateformes digitales, plus de 50 sociétés et labels créatifs qu'il regroupe en France et à l'international.

Présent dans une dizaine de pays, le Groupe TF1 compte 2 810 collaborateurs au 31.12.2022. En 2022, il a réalisé un chiffre d'affaires de 2 508 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900).

