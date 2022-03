TF1-M6: l'Autorité de la concurrence débute un examen approfondi sur projet de fusion

© AOF 2022

TF1 sombre au SBF 120, avec un repli de 3,3% à 8,64 euros, classant le titre à la dernière place de l'indice. De son côté, M6 perd 2,2% à 17,06 euros. L'Autorité de la concurrence a annoncé ce matin l'ouverture d'une phase d'examen approfondi, dite de phase 2, dans le cadre du projet de fusion entre les deux groupe audiovisuels. L'Autorité étudiera les conséquences de cette opération sur l’acquisition de droits de diffusion de contenus audiovisuels, l’édition et la commercialisation de chaînes de télévision, la distribution de services de télévision et la publicité."Concernant ces activités, la nouvelle entité détiendrait en effet des parts de marché parfois importantes", écrit l'Autorité dans un communiqué.Celle-ci précise qu'elle a d'ores et déjà conduit à ce jour une série de mesures d'instruction poussées, visant à recueillir les vues des opérateurs des principaux secteurs concernés par l'opération. Plusieurs tests de marchés ont été menés auprès notamment de fournisseurs, concurrents et clients sur les marchés de l'acquisition de droits, de l'édition et de la distribution de services de télévision et de la publicité. Environ 1000 annonceurs ont également été sondés.L'Autorité prévoit de rendre sa décision à l'automne prochain.A eux deux, TF1 et M6 représenteraient environ 70% de la publicité audiovisuelle française. En l'état, une fusion les propulserait donc en situation de quasi-monopole. Une situation toutefois à nuancer, l'importance du média Internet étant de plus en plus prépondérant pour ces acteurs, un support sur lequel le marché publicitaire est dominé par les GAFA.A titre de comparaison, les recettes publicitaires en France en 2020 de Google sont pratiquement équivalentes à celles de TF1 et M6 réunis, soit environ 2,5 milliards d'euros.Par ailleurs, l'Autorité de la concurrence a précisé que la cession des chaînes TFX et 6ter au groupe Altice, annoncé fin février, ne faisait aucunement suite à des discussions entre elle et les deux futurs mariés, mais qu'elle répondait à une obligation réglementaire. En effet, selon la législation française sur les autorisations d'émettre, un même groupe ne posséder au maximum 7 chaînes de télévision sur la TNT (TF1 et M6 en ont cinq chacune).C'est aussi pour respecter cette réglementation que le projet de fusion prévoit la scission de M6 en deux entités distinctes, Services et Edition. La première sera absorbée par TF1, alors que la seconde restera cotée et détenue à 48,3% par le nouvel ensemble. La nouvelle entité fusionnée sera détenue à 30% par Bouygues, l'actionnaire de contrôle de TF1, et à 16% par RTL Group, la filiale de l'allemand Bertelsmann.