TF1 : MEDIA LAB TF1 – STATION F PROGRAMME D'ACCELERATION EDITION 2021

#AUDIO #DIGITAL

AUDIOMEANS

Audiomeans est une startup éditrice d'outils logiciels SaaS. Sa plateforme permet aux créateurs et éditeurs de contenus audio d'importer, créer, distribuer, promouvoir et monétiser des podcasts sur différentes plateformes de diffusion : leurs propres sites et applications ainsi que les environnements tiers comme Apple Podcasts, Podcastaddict, Spotify, Deezer, etc…

Sponsor : LCI.fr

Objectifs de la collaboration : Audiomeans, déjà partenaire technique pour l'hébergement de l'offre de podcasts du Groupe TF1, poursuit sa collaboration avec les équipes de LCI.fr. Les 6 mois d'accélération visent à développer une nouvelle expérience utilisateur pour les internautes de LCI.fr qui pourront consommer les podcasts de l'offre LCI directement dans l'environnement du site. Ce nouveau mode de diffusion des contenus natifs audio, proposés au sein de l'écosystème digital de la chaine d'Info, permettra également de conserver la maîtrise de la data, et une meilleure expérience d'écoute aux utilisateurs.

#PUB #PROGRAMMATIQUE

MANADGE

Manadge est une suite d'outils de gestion spécialisés dans la publicité programmatique. La startup développe un outil de pilotage destiné aux régies publicitaires, éditeurs et aux agences médias, qui permet de simplifier le suivi commercial et l'analyse des données des activités publicitaires.

Sponsors : TF1 PUB & Unify Advertising

Objectifs de la collaboration : Manadge va permettre aux équipes de TF1 PUB et d'Unify Advertising de se doter d'une plateforme sur-mesure d'automatisation de tâches et d'analyse des données de leurs activités de publicité programmatique, centralisée dans une plateforme simple et intuitive.

#NEWS #IA #INFOGRAPHIE

KINETIX

Kinetix a développé une technologie qui permet de transformer n'importe quelle vidéo en modèle 3D animé via un service en ligne qui s'appuie sur des algorithmes d'intelligence artificielle et de deep learning, capables de reconnaître les vidéos et d'en extraire le modèle 3D. La solution de Kinetix vise à faciliter et accélérer la production de contenus 3D animés au sein des rédactions du Groupe TF1.

Sponsor : Rédaction TF1

Objectifs de la collaboration : Avec l'aide des équipes de création des JT de TF1, Kinetix va enrichir son outil afin d'accélérer l'intégration d'animations 3D sur les plateaux des JT. Cette collaboration a pour objectif de démocratiser encore davantage l'utilisation d'animations 3D dans les contenus d'Information produits par le Groupe.

Mentions légales télévision française 1 - TF1 société anonyme au capital de 42 078 598,20 euros RCS Nanterre 326 300 159 - 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex

Ce document est certifié par Wiztrust.