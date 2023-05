TF1 : MELISSA SAINT-FORT NOMMÉE DIRECTRICE RSE DU GROUPE TF1

Enfin, elle continuera à soutenir l'action des associations sur le terrain au profit des plus précaires, des victimes de violence, de la recherche médicale ou encore de l'accompagnement des malades et de leurs familles.

Elle veillera à la mise en place de la feuille de route climat du Groupe, avec notamment un objectif de réduction de 30% des émissions de CO2 d'ici 2030. D'une manière plus globale, elle animera le déploiement des actions de sensibilisation aux problématiques environnementales auprès de nos publics (interne, écosystème publicitaire, téléspectateurs…) afin d'encourager des modes de consommation plus responsables.

Mélissa Saint-Fort

Née au Liban, diplômée de l'ESCP en 2005, Mélissa Saint-Fort se spécialise dans la promotion du spectacle vivant en commençant chez Stage Entertainment pendant 6 ans, sur les musicals du Roi Lion ou Mamma Mia. Elle travaille ensuite pour le Midem, VeePee Entertainment puis Universal Music & Brands à la direction des partenariats stratégiques. Elle rejoint La Seine Musicale à sa création en 2017 et y crée le service marketing digital, communication et sponsoring.

Passionnée par les sujets humains et environnementaux depuis toujours, particulièrement sensible aux enjeux de diversité, d'inclusion et de transition écologique, elle se forme pour animer la fresque du climat à plusieurs groupes internes en 2021, et participe à un projet pilote de carbone évité avec Carbone 4 pour Bouygues et La Seine Musicale en septembre 2021. Elle déploie également divers chantiers RSE en lien avec ses actionnaires TF1 et Sodexo Live, pour faire de La Seine Musicale un lieu inclusif, aux émissions carbones les plus basses possibles, dans un secteur encore peu sensibilisé à ces sujets, en impliquant aussi les spectateurs (enjeux de mobilité douce) et les partenaires.

A propos du Groupe TF1

Le groupe TF1 est un acteur majeur dans la production, l'édition et la distribution de contenus. Sa raison d'être est d'inspirer positivement la société.

Les activités du groupe TF1 sont réparties en deux pôles :

Le pôle Média, rassemble ses chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI), ses chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), ses plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX, Salto) et la régie TF1 PUB. Le Groupe est également présent avec Muzeek One dans la production musicale et de spectacles.

Le pôle Production, avec Newen Studios, crée et distribue des programmes dans tous les genres et pour tous les acteurs du secteur, des chaînes publiques et privées aux plateformes digitales, grâce à plus de 50 sociétés et labels créatifs qu'il regroupe en France et à l'international.

Présent dans une dizaine de pays, le Groupe TF1 compte 2 810 collaborateurs au 31.12.2022. En 2022, il a réalisé un chiffre d'affaires de 2 508 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900).

