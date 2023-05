TF1 : Mélissa Saint-Fort est nommée Directrice RSE du Groupe TF1

Mélissa Saint-Fort est nommée Directrice RSE du Groupe TF1 depuis le 1er mai en remplacement de Christelle Leroy. Sous la responsabilité de la direction générale adjointe des Relations Humaines & RSE, Mélissa Saint-Fort sera en charge des actions relevant de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. Elle veillera à la mise en place de la feuille de route climat du Groupe, avec notamment un objectif de réduction de 30% des émissions de CO2 d’ici 2030.



Elle animera le déploiement des actions de sensibilisation aux problématiques environnementales auprès de des publics du groupe (interne, écosystème publicitaire, téléspectateurs…) afin d'encourager des modes de consommation plus responsables.



Avec ses équipes et en lien étroit avec les équipes RH, Mélissa Saint Fort poursuivra également les actions relatives à l'égalité femmes-hommes, à l'inclusion ou encore à la lutte contre toutes les formes de discriminations au sein de l'entreprise.



Enfin, elle continuera à soutenir l'action des associations sur le terrain au profit des plus précaires, des victimes de violence, de la recherche médicale ou encore de l'accompagnement des malades et de leurs familles.