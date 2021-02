TF1 : NEWEN POURSUIT SON DEVELOPPEMENT A L'INTERNATIONAL, EN SE RENFORCANT SUR LE MARCHE BRITANNIQUE

Communiqué de presse

Paris, le 19 février 2021

Newen poursuit son développement à l'international, en se renforçant sur le marché britannique

Créée par Newen en 2020 avec le producteur de renom Gub Neal, la société de production britannique Ringside Studios se renforce avec une prise de participation dans Fictionhouse et un accord de développement avec 44 Drama.

Fictionhouse est une société de production créée par Dominic Cooke, metteur en scène et dramaturge, et Kate Horton, productrice. Dominic Cooke et Kate Horton ont respectivement été Directeur artistique et Directrice générale du « Royal Court Theatre » à Londres où ils ont lancé plus d'une centaine de pièces et obtenu près de 60 titres prestigieux. Ils vont développer et réaliser des œuvres pour la télévision, le cinéma et le théâtre. Ils seront par ailleurs en lien avec Newen Connect pour la distribution internationale de leurs contenus.

44 Drama est une société de production créée par le producteur Rob Pursey.

L'objectif est de lancer des projets de fiction pour la télévision à l'international. Certains sont déjà en cours de développement.

Ringside Studios accueille également Patrick Irwin, qui a rejoint la société en tant que producteur exécutif. Il a notamment produit des séries emblématiques comme The Fall ou Jonathan Strange & Mr Norrell.

Avec ces deux accords et le recrutement de nouveaux talents, Newen renforce son développement à l'international, sous la direction de Philippe Levasseur, récemment nommé Directeur de l'international, en charge notamment de renforcer les synergies entre les différentes filiales.

Pour Romain Bessi, Directeur Général délégué de Newen : « Ringside Studios travaille déjà activement sur des projets ambitieux avec des diffuseurs et des plateformes, tout en avançant sur d'autres partenariats similaires, le tout grâce à Gub Neal et ses équipes talentueuses. Nous sommes ravis de ces développements prometteurs dans un marché britannique qui reste incontournable pour un groupe de production et de distribution comme Newen. »

