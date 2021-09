TF1 : NEWEN PREND UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS LE GROUPE DE PRODUCTION ALLEMAND FLARE FILM

Communiqué de presse

Paris, le 15 septembre 2021

Newen prend une participation majoritaire dans le groupe de

production allemand Flare Film

Newen prend une participation majoritaire dans le groupe de production Flare Film. Créé en 2018 et basé à Berlin, Flare Film produit avec succès des films de cinéma et des documentaires et a développé une structure dédiée aux séries en 2020, Flare Entertainment, afin de renforcer son empreinte sur ce marché en croissance. Ses productions sont reconnues internationalement par le public et les critiques dans de nombreux festivals (Sundance, Berlinale, Locarno) - et sa première grande série Paradiso pour Sky vient d'être bouclée. Martin Heisler, le fondateur et propriétaire de Flare Film, continuera à diriger le groupe tout en conservant une part significative du capital. L'objectif de ce partenariat est de poursuivre la croissance de Flare Film en agrégeant de nouveaux talents, suivant la stratégie réussie de Newen au Royaume Uni.

Cette acquisition marque une nouvelle étape dans la stratégie d'expansion internationale de Newen. Le groupe est désormais présent sur les principaux marchés européens. Par sa taille, la plus importante d'Europe, et par sa créativité, l'Allemagne est un des marchés prioritaires pour le développement de Newen. Son attractivité s'est encore renforcée avec plusieurs grands succès internationaux récents de productions allemandes telles que Dark, Das Boot, Babylone Berlin, How to sell drug fast.

Flare Film est un label de qualité, à la fois dynamique et en plein essor, encore indépendant sur ce marché très convoité. Des collaborations sont d'ores et déjà en place notamment en distribution avec Newen Connect. Elles seront renforcées et complétées par des coproductions et échanges d'IP conformément aux pratique éprouvées et vertueuses au sein du Groupe Newen.

Pour Romain Bessi, directeur général délégué de Newen : « Newen poursuit sa stratégie dynamique d'agrégation des meilleurs talents européens avec l'acquisition de Flare Film. C'est une étape importante pour le groupe, car une ambition européenne passe nécessairement par le marché allemand, le plus important d'Europe. Nous nous réjouissons de travailler avec Martin Heissler et ses équipes non seulement car elles sont talentueuses mais aussi car nos envies et valeurs communes autorisent de belles ambitions. Nous ferons tout pour les aider à créer et valoriser des contenus attractifs pour les spectateurs du monde entier.»

Pour Philippe Levasseur, directeur de l'international de Newen : "Flare Film est le partenaire

idéal pour Newen: une équipe très créative, avide de collaborer au-delà de ses frontières, ambitieuse et solide sur des genres très divers. Des développements de fictions avec Newen ont démarré avant même la signature de cette prise de participation car tout le monde au sein du groupe attendait ce partenaire allemand, indispensable à notre déploiement européen".

Martin Heisler, President and CEO of Flare Film: "Les secteurs du cinema et de l'audiovisuel n'ont jamais été aussi excitant qu'aujourd'hui - et intégrer le groupe Newen est une étape importante pour jouer un rôle plus important encore sur le marché allemand et sur celui des co-productions internationales. Dans le même temps, nous demeurerons des partenaires de confiance pour les talents créatifs et pour nos collaborateurs - et nous continuerons à mettre en œuvre notre vision : produire des contenus passionnants et de grande qualité. Nous