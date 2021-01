TF1 : NOUVEL HABILLAGE ANTENNE TF1 CE MERCREDI 6 JANVIER 2021

[05.01.21] COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DECOUVREZ LE NOUVEL HABILLAGE ANTENNE DE LA CHAINE TF1 Lancement le mercredi 6 janvier

Huit ans après son dernier changement, mardi 5 janvier, Xavier Gandon, Directeur des antennes du Groupe et Yoann Saillon, Directeur Artistique du Groupe TF1 ont dévoilé le nouvel habillage de TF1, conçu par la société Naked en collaboration avec la chaîne.

Plus premium, l'image et les marques de la chaîne sont magnifiées au travers d'une expérience visuelle immersive, Ultra Haute Définition (UHD & 8K), une première en France. Inspiré des codes digitaux (slide, swipe), le nouvel habillage, qui met la transparence au cœur du système graphique, se veut à la fois plus fluide et plus dynamique. Une fluidité qui passe notamment par une accélération du mouvement entre les programmes pour une plus grande continuité, les transitions et les intégrations sont facilitées.

Ce changement d'identité visuelle s'accompagne d'une évolution de l'identité sonore plus ouverte, plus aspirationnelle, plus positive, plus lumineuse réalisée en collaboration avec Start-Rec.

Avec cette évolution forte de l'identité visuelle et sonore de la chaine, c'est l'expérience globale de visionnage de TF1 qui monte en gamme.

