TF1 : Oddo BHF réitère son conseil à l'achat

Le 11 juin 2024 à 10:14 Partager

Sébastien Chenu, débuté et vice-président du Rassemblement National (RN), a indiqué hier sur BFM TV, que le parti pourrait envisager une privatisation de l'audiovisuel public (et donc de

France Télévisions et de Radio France) en cas de victoire aux prochaines élections législatives (30/06 et 07/07) indique Oddo BHF dans son analyse du jour.



Rappelons que ce projet avait déjà été évoqué par le RN lors de l'élection présidentielle de 2022.



Concernant la TV, il ne concernerait donc que : France 2 (généraliste), France 3 (chaînes régionales), France 5 (généraliste) et France Info (information), soit une part d'audience totale de l'ordre de 28%.



' Si ce projet était mené, il serait naturellement très négatif pour les acteurs privés. Le marché français ne serait pas capable d'absorber une telle hausse de la concurrence. Toutefois, il nous semble très difficile à entreprendre et la situation du marché pourrait rendre impossible une telle privatisation totale ' indique Oddo BHF.



Le bureau d'analyses réitère pour le moment ses opinions Surperformance sur TF1 (objectif de 13 E) et Neutre sur M6 (objectif de 18 E).



' Une telle privatisation pourrait conduire à une très forte baisse des CA et donc des marges des acteurs privés actuels ' souligne l'analyste.



' Dans ce contexte, d'autres options pourraient être envisageables : 1/ une privatisation partielle par exemple avec la cession de France 2 ou France 5 ; 2/ le statu quo mais une restructuration importante de France Télévisions et Radio France (réduction de coûts). En première approche, un mix de ces deux scénarios nous semble la perspective la plus crédible en cas de victoire du RN ' rajoute Oddo BHF.



