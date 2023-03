TF1 : PIERRE-ALAIN GÉRARD REJOINT LE GROUPE TF1 AU POSTE DE DGA FINANCES, STRATÉGIE ET ACHATS

Pour Rodolphe BELMER, Président Directeur Général du Groupe TF1 : « Je suis très heureux d'accueillir Pierre-AlainGÉRARD au sein du comité exécutif du Groupe. Fort d'un parcours riche en banque d'affaires et au sein du Groupe Bouygues, Pierre-Alaindispose de toutes les compétences pour accompagner notre plan stratégique. Je remercie chaleureusement Philippe DENERY pour sa contribution exceptionnelle ces quinze dernières années chez TF1. Philippe a notamment constitué une filière financière solide qui a largement contribué à la performance opérationnelle du Groupe et a développé une politique Achats Responsables reconnue, soutenant nos engagements sociétaux. »

Pierre-Alain Gérard

Né en 1981, Pierre-Alain GERARD est diplômé de l'Ecole Centrale de Lyon et du mastère spécialisé en Corporate Finance de l'EM Lyon. Pierre-Alain a débuté sa carrière en fusions-acquisitions à Londres, d'abord chez Bank of America puis chez Morgan Stanley.

Il rejoint le Groupe Bouygues en 2009 et évolue jusqu'en 2019 au sein de la filière Finance/Stratégie successivement chez Bouygues SA, Bouygues Energies & Services, puis Bouygues Immobilier.

En 2019, il est nommé Directeur Central Stratégies, Développement et Contrôle financier de Bouygues. Aux côtés de la Direction Générale et en lien avec les métiers, il anime le processus de planification stratégique et financière du Groupe et en assure le contrôle financier, notamment dans le cadre des publications trimestrielles et annuelles. Il est également en charge des projets de développement du Groupe, tels que l'acquisition d'EIT par Bouygues Telecom et plus récemment l'acquisition d'Equans par Bouygues SA ainsi que la préparation de son intégration au sein du Groupe. Début 2023, Pierre Alain Gérard intègre le Groupe TF1 en tant que Directeur Général Adjoint Finances, Stratégie et Achats.

A propos du Groupe TF1

Le groupe TF1 est un acteur majeur dans la production, l'édition et la distribution de contenus.

Sa raison d'être est d'inspirer positivement la société.

Les activités du groupe TF1 sont réparties en deux pôles :

Le pôle Média, rassemble ses chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI), ses chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), ses plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX, Salto) et la régie TF1 PUB. Le Groupe est également présent avec Muzeek One dans la production musicale et de spectacles.

Le pôle Production, avec Newen Studios, crée et distribue des programmes dans tous les genres et pour tous les acteurs du secteur, des chaînes publiques et privées aux plateformes digitales, grâce à plus de 50 sociétés et labels créatifs qu'il regroupe en France et à l'international. Présent dans une dizaine de pays, le Groupe TF1 compte 2 810 collaborateurs au 31.12.2022. En 2022, il a réalisé un chiffre d'affaires de 2 508 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900).

