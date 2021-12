17/12/2021 COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TF1 PUB ET SFR SIGNENT UN PARTENARIAT SUR LA TV SEGMENTÉE

Un an après les premiers accords conclus avec Orange, puis Bouygues Telecom, TF1 PUB annonce la signature d'un nouveau partenariat sur la TV segmentée avec SFR.

En s'appuyant sur le savoir-faire technologique de SFR, TF1 PUB proposera - dès le début de l'année 2022 - aux annonceurs des offres de publicité ciblée en TV linéaire auprès des foyers équipés d'une box SFR, sous réserve de leur consentement et de l'éligibilité technique de leur box.

Désormais, les annonceurs pourront associer la qualité et la puissance des contenus des chaînes du groupe TF1 à la précision et la granularité du ciblage digital pour adresser aux abonnés TV de SFR, Orange et Bouygues Telecom (soit plus de 11 millions d'individus et 18% des foyers français) des publicités adaptées et pertinentes, dans le respect de la règlementation des données personnelles.

Cette nouvelle opportunité permettra aux annonceurs de renforcer l'efficacité de leurs campagnes TV sur des problématiques de segmentation data allant de la géolocalisation jusqu' à des typologies de foyers spécifiques, en passant par les données sur les petits consommateurs TV et en parallèle de donner accès au média TV à de nombreuses PME et PMI.

En 2021, la régie du groupe TF1 a opéré plus de 150 campagnes en publicité segmentée. Un an après son déploiement, la TV segmentée séduit l'ensemble du marché publicitaire et poursuit sa montée en puissance avec l'augmentation progressive des inventaires disponibles (ouverture du prime time, possibilité de décrocher plusieurs spots dans un même écran) et le développement de nouveaux modes d'achat comme le programmatique.

