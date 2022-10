TF1 : RÉACTION DU GROUPE TF1 A LA DÉCISION EN APPEL DANS LE CONFLIT AVEC LE GROUPE CANAL+

[20.10.22] COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉACTION DU GROUPE TF1 A LA DÉCISION EN APPEL DANS LE CONFLIT AVEC LE GROUPE CANAL+ RELATIF A TNT SAT

Le groupe TF1 prend acte de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris dans le cadre du différend relatif à la distribution des chaînes TNT du groupe par Canal via TNT SAT.

Le groupe TF1 étudie les suites judiciaires qu'il pourrait donner à cette décision.

Le groupe TF1 regrette fortement cette situation initiée par le groupe Canal + et qui prive les foyers français situés dans les zones rurales d'une information de qualité, de grandes fictions et divertissements familiaux et d'évènements sportifs majeurs, notamment les matchs de l'équipe de France de football.

Rappelons que les chaînes du groupe TF1 sont disponibles gratuitement via la TNT, FRANSAT et sur MyTF1. Elles sont également distribuées dans les offres des opérateurs télécoms : Orange, Bouygues Telecom, SFR, Free, et au sein des services Molotov TV et Salto.

A propos du groupe TF1

Le groupe TF1 est un acteur majeur dans la production, l'édition et la distribution de contenus. Sa raison d'être est d'inspirer positivement la société.

Les activités du groupe TF1 sont réparties en deux pôles :

Le pôle Média, rassemble ses chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI), ses chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), ses plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX, Salto) et la régie TF1 PUB. Le Groupe est également présent avec Muzeek One dans la production musicale et de spectacles.

Le pôle Production, avec Newen Studios, crée et distribue des programmes dans tous les genres et pour tous les acteurs du secteur, des chaînes publiques et privées aux plateformes digitales, grâce aux 40 sociétés et labels créatifs qu'il regroupe en France et à l'international.

Présent dans 20 pays, le Groupe TF1 compte 3 380 collaborateurs au 31.12.2021. En 2021, il a réalisé un chiffre d'affaires de 2 427 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900).

