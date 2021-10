TF1 : RÉACTION DU GROUPE TF1 SUITE AU DÉCÈS D'ETIENNE MOUGEOTTE

Etienne Mougeotte avait un instinct et un sens du public sans égale, on lui doit une multitude d'émissions et séries cultes : Sacrée Soirée, Ciel mon mardi, Coucou c'est nous, 7 à 8, Ushuaîa, Une famille en or, combien ça coute ? Une famille formidable, Les Cœurs brulés, Dolmen, Le comte de Monte Cristo, Zodiaque, Julie Lescaut, Navarro, Le Club Dorothée, Koh- Lanta, La Star Académy …

C'est à lui que l'on doit aussi la création de LCI, première chaîne d'information en continu de France en 1994 dont il fut le Président. Véritable pépinière de talent où David Pujadas, Ruth Elkrief, Nathalie Renoux, Gilles Bouleau, Laurent Delahousse, Anne-Sophie Lapix et tant d'autres… ont fait leurs armes.

Pour Gilles Pélisson, Président Directeur Général : « A la fois journaliste, chef d'entreprise, créateur, Etienne Mougeotte était un homme de médias hors normes. Avec Patrick Le Lay, il a réinventé la télévision et incarné le développement de TF1 et son succès inégalé. J'ai un profond respect pour lui et pour ce qu'il a bâti. J'ai eu la chance de bien le connaître et l'annonce de son décès est, pour moi, une immense tristesse ainsi que pour le comité exécutif du groupe et les milliers des collaborateurs qui ont travaillé avec lui. L'ensemble des équipes de TF1 s'associent à moi et adressent leurs condoléances et leurs pensées les plus chaleureuses à sa famille et à ses proches. »

