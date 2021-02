TF1 : Résultats annuels 2020 du groupe TF1

[11.02.2021] COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTATS ANNUELS 2020 DU GROUPE TF1

Chiffre d'affaires du Groupe à 2 082 M€ (-11%)

Taux de marge opérationnelle courante à 9,1%, soit 190 M€

Forte agilité des Antennes : économies sur le coût des programmes de 152 M€, compensant 100% de la baisse des revenus publicitaires du pôle

Dividende à 0,45 euro par action1

Boulogne, le 11/02/2021

Le Conseil d'Administration de TF1, réuni le 10 février 2021 sous la Présidence de Gilles Pélisson, a arrêté les comptes de 2020. Les résultats ci-après sont présentés selon la décomposition des secteurs d'activités du groupe TF1 et selon la norme IFRS 16 applicable depuis le 1er janvier 2019. Les données de chiffre d'affaires et de résultats opérationnels publiées et retraitées sont disponibles dans le rapport sur l'information financière 2020, ainsi que sur le site : www.groupe-tf1.fr.

(M€) T4 2020 T4 2019 VAR.% FY 2020 FY 2019**VAR. VAR.% Publicité Groupe Autres activités 520,4 199,9 497,8 224,9 4,5% -11,1% 1 483,3 598,4 1 651,1 686,2 (167,8) (87,8) -10,2% -12,8% Antennes Dont publicité Studios et Divertissements Digital (Unify) 556,7 500,4 109,6 54,0 720,3 35,4 23,9 5,2 64,5 9,0% 528,6 5,3% 472,6 5,9% 144,7 -24,3% 49,4 9,3% 1 612,8 1 414,9 309,2 159,7 2 081,7 163,0 31,1 (4,0) 1 774,2 1 567,4 390,0 173,1 (161,4) (152,5) (80,8) (13,4) -9,1% -9,7% -20,7% -7,7% Chiffre d'affaires consolidé 722,7 -0,3% 2 337,3 (255,6) -10,9% Antennes Studios et Divertissements Digital (Unify) 28,9 22,5% 32,9 -27,4% 8,9 -41,6% 185,5 57,9 11,7 (22,5) (26,8) (15,7) -12,1% -46,3% -134,2% Résultat opérationnel courant Taux de marge opérationnelle courante 70,7 9,8% -8,8% -0,8pt 190,1 9,1% 255,1 10,9% (65,0) - -25,5% -1.8pt Résultat opérationnel (10,5) (21,8) 70,7 - 115,1* 55,3 255,1 (140,0) -54,9% Résultat net part du Groupe 37,0 -1,5x 154,8 (99,5) -64,3% Chiffre d'affaires publicité Antennes 500,4 472,6 5,9% 1 414,9 1 567,4 (152,5) -9,7% Coût des programmes (311,4) (325,8) -4,4% (833,2) (985,5) 152,3 -15,5% * Le résultat opérationnel à fin 2020 intègre l'impact de la dépréciation de la valeur d'actif du pôle Unify pour -75 M€. Voir le communiqué de presse du 23 décembre 2020 :https://groupe-tf1.fr/sites/default/files/communiques/cp_unify_vdef_0.pdf** Les données historiques de 2019 sont ajustées. Voir note 4.1 des annexes aux comptes consolidés

Le chiffre d'affaires consolidé 2020 du groupe TF1 s'élève à 2 081,7 millions d'euros, en diminution de 255,6 millions d'euros, dans un contexte de crise sanitaire du Covid-19 où l'ensemble des activités du Groupe sont impactées.

Le chiffre d'affaires publicitaire du Groupe s'établit à 1 483,3 millions d'euros, en recul sur un an (-10,2%). Après un premier semestre impacté par les effets de la crise, le quatrième

1 Soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Mixte du 15 avril 2021.

trimestre enregistre une hausse des recettes publicitaires de 22,6 millions d'euros (+4,5%), par rapport à la même période de l'année dernière.

Le chiffre d'affaires des autres activités du Groupe s'élève à 598,4 millions d'euros, en baisse de 87,8 millions d'euros, lié principalement à l'arrêt des tournages en avril et mai, ainsi que l'annulation ou le report des spectacles, des tournées musicales et des sorties en salles.

Le résultat opérationnel courant du Groupe s'élève à 190,1 millions d'euros2 3, en retrait de 65,0 millions d'euros. Le taux de marge opérationnelle courante s'établit à 9,1%, contre 10,9% en 2019.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 55,3 millions d'euros, en retrait de 99,5 millions d'euros, en lien d'une part à une moindre charge d'impôt et d'autre part, à la prise en compte de la dépréciation de la valeur d'actif du pôle Unify à hauteur de 75 millions d'euros.

Détail par activité

Dans le contexte de crise sanitaire qui a marqué l'année 2020, le groupe TF1 a maintenu ses priorités en déployant des mesures de protection des collaborateurs et d'organisation du télétravail, tout en s'adaptant à son environnement et en assurant la continuité des activités.

Antennes4

L'intérêt des Français pour la télévision s'est trouvé renforcé en 2020, à la fois pendant les périodes de confinement et également durant celles d'assouplissement des restrictions gouvernementales, à l'instar de l'été 2020. La consommation journalière de télévision par Français s'établit à 3h54, en hausse de 24 minutes par rapport à 2019. Dans cet environnement favorable, le groupe TF1 maintient son leadership sur les cibles commerciales, rassemblant ainsi en moyenne chaque jour 32,4% des Femmes de moins de 50 ans (« FRDA<50 ») et 29,9% des Individus âgés de 25 à 49 ans. Sur cette cible en particulier, la part d'audience du Groupe est en hausse constante depuis 2017 (+0,7 point).

En 2020, TF1 a confirmé sa capacité de rassembler dans tous les genres de programmes et auprès de tous les publics. Les chaînes du Groupe ont fourni une offre de contenus de qualité afin de répondre au mieux au besoin accru d'information et de divertissement des Français, à travers :

-Une offre d'information référente, fortement suivie tout au long de l'année, avec une augmentation moyenne de l'audience sur les JT de 21 % en 2020. Ainsi, ce sont en moyenne 6,5 millions de téléspectateurs qui ont regardé chaque jour le 20H (+1,2 million vs 2019) et 6,0 millions de téléspectateurs pour le 13H (+1 million vs 2019, soit 42 % de part d'audience sur les Individus âgés de 4 ans et plus) ;

2 Le résultat opérationnel courant après loyer (hors impact de la norme IFRS16) pour 2020 s'élève à 186,7 M€, en diminution de 64,7 M€ sur un an.

3 Le résultat opérationnel courant est impacté pour -14M€ par le changement de la règle d'amortissement des séries américaines entre les première et deuxième diffusions, de 50/50 à désormais 67/33.

4 Les données de consommation de la télévision et des parts d'audiences proviennent de Médiamétrie.

- Une offre de fiction française forte avec des programmes plébiscités par les téléspectateurs tels que Pourquoi je vis ? (8,3 millions de téléspectateurs) et le nouveau feuilleton quotidien Ici tout commence (4,2 millions de téléspectateurs en moyenne en access prime time) ;

- Des programmes emblématiques de divertissement qui rencontrent toujours un très grand succès, tels que la nouvelle émission District Z (jusqu'à 5,7 millions de téléspectateurs) Koh-Lanta sur TF1 (en moyenne 6,4 millions de téléspectateurs) et Quotidien sur TMC (en moyenne 1,8 million de téléspectateurs) ;

- L'effet de levier des audiences non-linéaires de la plateforme de replay MyTF1. Ainsi, sur certains programmes, la consommation délinéarisée ajoute en moyenne plus de 20% de téléspectateurs, à l'image des séries étrangère et française New Amsterdam (+29%) et Les bracelets rouges (+23%).

- Le chiffre d'affaires des Antennes s'établit à 1 612,8 millions d'euros, en retrait de 161,4 millions d'euros (-9,1%).

- Le chiffre d'affaires publicitaire des Antennes s'élève, en 2020, à 1 414,9 millions d'euros, en baisse de 152,5 millions d'euros. Après un premier semestre fortement marqué par la baisse des investissements publicitaires dans le contexte du Covid-19, le second semestre enregistre une hausse des recettes de 52,8 millions d'euros sur un an (+6,8%), malgré une base de comparaison défavorable, avec la coupe du monde de Rugby en septembre et octobre 2019. Cette hausse illustre la reprise des investissements publicitaires dans plusieurs secteurs, notamment ceux de l'alimentation, la grande distribution, l'hygiène, l'e-commerce et les télécommunications. Au quatrième trimestre, les annonceurs ont bénéficié des hauts niveaux d'audience enregistrés jusqu'en décembre, par exemple lors de grands rendez-vous tels que l'élection de Miss France 2021, les NRJ Music Awards, ou encore le lancement réussi du nouveau feuilleton quotidien Ici tout commence. Seuls quelques secteurs, tels que les voyages, le tourisme et les cosmétiques, demeurent en retrait.

- Le chiffre d'affaires des autres activités du segment Antennes est en léger retrait de -8,9 millions d'euros sur un an, en lien principalement avec la baisse des investissements publicitaires constatée au premier semestre chez MyTF1. Elle est partiellement compensée par la hausse des revenus liés à l'interactivité.

Le coût des programmes des cinq chaînes en clair du Groupe s'élève à 833,2 millions d'euros, soit une économie de 152,3 millions d'euros. Cette

performance remarquable, démontrant la capacité d'adaptation du Groupe, résulte à la fois de la baisse des prix unitaires des programmes diffusés, de l'optimisation dans la durée des émissions de flux et de la meilleure circulation des droits entre les chaînes.

Ces économies ont été réalisées tout en maintenant une programmation dequalité, permettant des niveaux d'audience élevés. Elles ont permis d'absorber 100% de la baisse des revenus publicitaires des Antennes.

- Le résultat opérationnel courant du pôle Antennes s'établit à 163,0 millions d'euros, en diminution de 22,5 millions d'euros sur un an. La marge opérationnelle courante atteint 10,1%, contre 10,5% en 2019.

Studios et Divertissements

- Les revenus du pôle Studios et Divertissements s'établissent à 309,2 millions d'euros en 2020, en recul de 80,8 millions d'euros sur un an5. Ce pôle a été fortement impacté en 2020 par l'arrêt des tournages en avril et début mai, ainsi que l'annulation ou le report des spectacles, des tournées musicales et des sorties en salles.

Après un premier semestre fortement impacté par l'arrêt des tournages, Newen a été l'un des premiers producteurs à reprendre l'activité de production dès mi-mai. Les studios étrangers tels que Reel One (Canada), Tuvalu (Pays-Bas) et De Mensen (Belgique) ont également retrouvé un niveau d'activité normatif.

Le lancement réussi du nouveau feuilleton Ici tout commence a confirmé le savoir-faire de Newen dans la production de quotidiennes. D'autre part, son activité s'est renforcée à l'international, avec la création de Ringside Studios au Royaume-Uni. Newen a également développé des partenariats avec les plateformes de SVOD, qui s'exportent dans plusieurs pays. Newen bénéficie d'une forte visibilité, avec un carnet de commandes à plus de 1 600 heures6.

Enfin, l'activité de TF1 Entertainment enregistre une baisse de son chiffre d'affaires, liée principalement au report ou à l'annulation de projets par le label musical Play Two et à l'arrêt partiel des spectacles prévus à la Seine Musicale.

Le résultat opérationnel courant de ce pôle s'établit à 31,1 millions d'euros à fin décembre 2020, en recul de 26,8 millions d'euros sur un an. Il est constitué essentiellement de la contribution positive du 2eme semestre, dont +23,9 M€ au T4 2020. Le taux de marge opérationnelle courante s'élève à 10,0% à fin décembre 2020.

Unify

- Les revenus du pôle Digital (Unify) s'établissent à 159,7 millions d'euros, en recul de 13,4 millions d'euros sur un an.

Après un premier semestre très impacté par la crise liée au Covid-19, les investissements publicitaires (direct media et programmatique) sont revenus progressivement à partir du troisième trimestre. L'année 2020 enregistre une hausse de la fréquentation des sites