TF1 : TF1GROUP AND ALTICE MEDIA OPEN EXCLUSIVE NEGOTIATIONS WITH A VIEW TO THE SALE OF TFX CHANNEL, IN THE EVENT THE PROPOSED MERGER WITH THE M6 GROUP IS AUTHORISED

La réalisation de cette opération est notamment conditionnée à l'information consultative des instances représentatives du personnel, à l'autorisation des autorités compétentes (Autorité de la Concurrence et Arcom) et à la réalisation du projet de fusion entre le Groupe TF1 et le Groupe M6.

A propos de TFX:

La chaîne TFX (canal 11 de la TNT) a été créée en 2007 dans le cadre du lancement de la TNT en France, sous le nom de NT1, avec une convention de chaîne généraliste. Elle était alors détenue par AB Groupe. Elle a été rachetée par le groupe TF1 en juin 2010 et renommée sous le nom de TFX avec une nouvelle promesse éditoriale en janvier 2018. Depuis, elle s'est affirmée comme une chaîne majoritairement de divertissement et s'adresse à un public jeune et féminin. En 2021, la chaîne réunissait 39.9 millions de téléspectateurs chaque mois et se classait troisième chaîne de la TNT sur les Frda-50 avec 3,4% de part d'audience.

A propos du Groupe TF1 :

Le Groupe TF1 est un acteur majeur dans la production, l'édition et la distribution de contenus. A travers ses contenus, son ambition est d'inspirer positivement la société. Les activités du Groupe TF1 recouvrent : Le Broadcast avec 5 chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 séries films, LCI), 4 chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), 3 plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX, Salto) et la régie TF1 PUB. Le Digital via les activités web natives du Groupe et les communautés digitales les plus puissantes (dont aufeminin, Marmiton, Doctissimo, My Little Paris). La Musique à travers la production et l'édition musicale et de spectacles. La Production avec Newen, qui regroupe plus de 40 labels en France et à l'international. Présent dans 20 pays, le Groupe TF1 compte près de 3 700 collaborateurs. En 2021, il a réalisé un CA de 2 427.1 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900).

A propos d'Altice Media :

Altice Media est le troisième groupe privé de médias en France autour de ses marques emblématiques RMC et BFM avec trois chaînes en TNT nationale, dix chaînes locales, trois radios, une plateforme de replay et une plateforme digitale d'informations.

Altice Media est une filiale d'Altice France.

CONTACTS GROUPE TF1

Maylis CARCABAL - Direction de la Communication & des Marques - mcarcabal@tf1.fr- 0663598705

Coline PECHERE - Communication Corporate - cpechere@tf1.fr- 0626076852

Direction des Relations Investisseurs - comfi@tf1.fr

CONTACT ALTICE MEDIA presse@alticefrance.com

Mentions légales télévision française 1 - TF1 société anonyme au capital de 42 097 127 €. RCS Nanterre 326 300 159 - 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex Ce document est certifié par Wiztrust.