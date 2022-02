TF1 a multiplié par 4 son bénéfice en 2021, l'activité dépasse le niveau de 2019

(Actualisation: déclaration du PDG, Gilles Pélisson, sur les audiences et les cessions de chaînes liées à la fusion avec M6)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe audiovisuel TF1 a annoncé vendredi une multiplication par plus de quatre de son bénéfice net en 2021, année marquée par l'annonce du projet de fusion avec le concurrent M6.

Pour l'ensemble de l'année dernière, le bénéfice net de la société a bondi de 307%, à 225,3 millions d'euros, tandis que son chiffre d'affaires a augmenté de 16,6%, à 2,43 milliard d'euros. Les revenus du groupe ont par ailleurs dépassé de 3,8% leur niveau de 2019, a précisé TF1.

Le groupe a notamment bénéficié d'une forte demande d'espaces publicitaires qui s'est "confirmée tout au long de l'année", a-t-il indiqué.

Le résultat opérationnel courant a progressé de 80,5%, à 343,2 millions d'euros. En un an, la marge opérationnelle courante est passée de 9,1% à 14,1%.

TF1 visait un taux de marge opérationnelle courante de 12%.

Les analystes sondés par FactSet anticipaient de leur côté un chiffre d'affaires moyen de 2,36 milliards d'euros et un bénéfice net de 190 millions d'euros.

Pour le seul quatrième trimestre, le résultat opérationnel courant s'est établi à 120,1 millions d'euros, contre 64,5 millions d'euros sur la même période de 2020. Le bénéfice net s'est inscrit à 78,1 millions d'euros, contre une perte de 22 millions d'euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 8% sur un an, à 776 millions d'euros.

En termes d'audiences télévisuelles, le groupe a atteint un "record historique" de 33,5% chez les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, a souligné le PDG, Gilles Pélisson, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. Sa part d'audience s'est également inscrite à 30,2% chez les personnes âgées de 25 à 49 ans, son meilleur score depuis 2007, a-t-il poursuivi.

Le groupe audiovisuel a par ailleurs indiqué que son projet de rapprochement avec M6 se poursuivait "dans un calendrier conforme à celui initialement prévu".

TF1 et M6 ont signé en juillet les accords relatifs à une fusion entre les deux groupes qui avaient alors indiqué que l'opération devait être finalisée au plus tard fin 2022.

Gilles Pélisson n'a pas souhaité donner de détails sur les cessions de chaînes que les deux groupes devront effectuer. "Le processus est en place, nous avons eu des offres, elles sont en train d'être discutées", a-t-il simplement déclaré. M6 et TF1 possèdent actuellement dix chaînes de télévision, ce qui les oblige à en céder trois, la réglementation ne permettant pas d'en détenir plus de sept.

TF1 proposera de verser un dividende de 45 centimes d'euro par action au titre de l'exercice 2021 lors de son assemblée générale du 14 avril 2022. Le groupe proposera également à cette date de renouveler les mandats d'administrateur de Gilles Pélisson, ainsi que de Marie Pîc-Pâris Allavena et d'Olivier Roussat.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

COMMUNIQUES FINANCIERS DE TF1:

http://www.groupe-tf1.fr/finance/

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2022 03:02 ET (08:02 GMT)