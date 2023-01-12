TF1 annonce un nouvel accord de partenariat

12 janvier (Reuters) - TELEVISION FRANCAISE 1 SA
:
* LE GROUPE TF1, ANIMFRANCE, LE SATEV, LE SPECT, LE SPI,
LUSPA,
LE SEDPA, LA SACD ET LA SCAM ANNONCENT LA SIGNATURE DUN NOUVEL
ACCORD DE PARTENARIAT
* CET ACCORD EST CONCLU POUR UNE DURÉE DE TROIS ANS,
JUSQUAU
31/12/2025
* LE GROUPE TF1 RENOUVELLE SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA
CRÉATION
DUVRES PATRIMONIALES À HAUTEUR DE 12,5% DE SON CHIFFRE
DAFFAIRES
* TF1 RENOUVELLE SON ENGAGEMENT AUPRÈS DE LA PRODUCTION
INDÉPENDANTE, À 70% DE SON OBLIGATION
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Bureau de Gdansk)