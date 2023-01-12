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TF1 annonce un nouvel accord de partenariat

12/01/2023 | 18:14
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12 janvier (Reuters) - TELEVISION FRANCAISE 1 SA :

* LE GROUPE TF1, ANIMFRANCE, LE SATEV, LE SPECT, LE SPI, LUSPA, LE SEDPA, LA SACD ET LA SCAM ANNONCENT LA SIGNATURE DUN NOUVEL ACCORD DE PARTENARIAT

* CET ACCORD EST CONCLU POUR UNE DURÉE DE TROIS ANS, JUSQUAU 31/12/2025

* LE GROUPE TF1 RENOUVELLE SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA CRÉATION DUVRES PATRIMONIALES À HAUTEUR DE 12,5% DE SON CHIFFRE DAFFAIRES

* TF1 RENOUVELLE SON ENGAGEMENT AUPRÈS DE LA PRODUCTION INDÉPENDANTE, À 70% DE SON OBLIGATION Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)


© Reuters 2023
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Résultat net 2022 212 M 228 M -
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Capitalisation 1 468 M 1 578 M -
VE / CA 2022 0,45x
VE / CA 2023 0,42x
Nbr Employés 3 085
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