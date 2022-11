TF1 : audiences records au mois de novembre

Le groupe TF1 réalise son meilleur mois de l'année en novembre 2022 sur l'ensemble des cibles et signe plusieurs records depuis plus de treize ans : meilleur mois 4+ de l'année à 27,3%, meilleur mois FRDA de l'année à 35,5% et égalise son meilleur mois depuis 2008, meilleur mois 25-49 de l'année à 32,6% et égalise son meilleur mois depuis 2009 et meilleur mois 15-34 de l'année 35,8% et record depuis 2006.TF1 enregistre sa 1ère audience de l'année toutes chaînes confondues avec 12,5 millions de téléspectateurs pour le match France Australie le 23 novembre 2022 et égalise son meilleur mois FRDA-50 ans depuis 2014.L'équipe de France remporte les 2 meilleures audiences de l'année et rassemble toute la famille avec 12,5 millions pour le match France-Australie, meilleure audience toutes chaines et tous programmes depuis juin 2021 et 11,6 millions pour le match France-Danemark avec des niveaux records sur cibles.À J+7 (hors finale), les prime-times de la ' Star Academy ' affichent un bilan d'audience exceptionnel réunissant en moyenne 4,2 millions de téléspectateurs.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.