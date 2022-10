TF1 : bonne tenue des parts d'audiences en octobre

Dans son point mensuel, le groupe TF1 revendique en octobre, pour l'ensemble de ses chaines, des parts d'audiences (PdA) de 33% chez les FRDA-50 (femmes responsables des achats de moins de 50 ans) et de 30% chez les 25-49 ans.



Sa chaine principale TF1 a réalisé 23% de PdA sur les FRDA-50, soit un gain de 0,5 point (deuxième meilleur mois de l'année) par rapport au mois précédent, et 19,9% de PdA sur les 25-49 ans, en hausse de 0,9 point.



Rappelant que Canal+ a cessé la diffusion de ses chaînes et services sur l'ensemble de ses offres depuis le 2 septembre, TF1 indique que 'cette coupure a un impact marginal sur les cibles publicitaires et en baisse sur les individus de quatre ans et plus (environ 8%)'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.