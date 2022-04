TF1 : cédera TFX à Altice si la fusion avec M6 se réalise

© AOF 2022

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION 1.57% 17.52 0.52% TF1 -0.12% 8.3 -4.76%

A la suite du communiqué de presse du lundi 28 février 2022 relatif au projet de cession de la chaîne TFX au Groupe Altice, les instances représentatives du personnel de TF1 ont rendu leur avis et approuvé le projet. Le Groupe TF1 et le Groupe Altice annoncent, ainsi, la signature entre eux des accords relatifs à cette cession. La réalisation définitive de cette opération est notamment conditionnée à l'autorisation des autorités compétentes (Autorité de la Concurrence et Arcom) et à la réalisation du projet de fusion entre le Groupe TF1 et le Groupe M6.La chaîne TFX restera ainsi intégralement contrôlée par le Groupe TF1 tout au long de l'année 2022.