TF1 : dans le vert, un broker rehausse sa cible

TF1 gagne plus de 1% à Paris, porté par une analyse d'UBS qui maintient son opinion 'neutre' sur le titre avec un objectif de cours ajusté de 7,8 à 8,2 euros, soit un potentiel de hausse de 3% pour le titre, dans la perspective de la publication des résultats du groupe de médias pour le premier semestre 2021.



Le broker augmente ses prévisions de BPA avec des estimations révisées au-dessus du consensus, mais prévient que 'les évolutions réglementaires sont cependant plus importantes avec une visibilité susceptible d'être limitée jusqu'à l'été 2022'.





