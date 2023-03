TF1 : distingué pour une série policière

Le groupe TF1 indique avoir remporté, à l'occasion de la 5ème édition du festival 'Séries Mania' qui se déroule du 17 au 24 mars à Lille, le Prix Vidocq de la série policière pour sa série Syndrome E.



'Le prix Vidocq distingue une série policière pour sa qualité et sa crédibilité auprès d'un jury de professionnels de la sécurité intérieure (procureurs, préfets, commissaires, gendarmes...)', explique le groupe de télévision.



Adaptée d'un roman de Franck Tilliez, Syndrôme E est une série de six épisodes, réalisée par Laure de Butler. Diffusée à la rentrée dernière sur TF1, la série a été suivie par plus de 14 millions de téléspectateurs.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.