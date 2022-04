TF1 et M6 concluent des accords avec Altice Media en vue de céder TFX et 6Ter

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les groupes audiovisuels TF1 et M6 ont annoncé vendredi avoir conclu des accords avec le groupe Altice Media en vue de lui céder les chaînes de télévision numérique terrestre TFX et 6ter dans le cas de la réalisation de leur projet de fusion.

Les deux transactions restent soumises à l'accord de l'Autorité de la Concurrence et de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), ainsi qu'à la réalisation du projet de fusion entre TF1 et M6, ont indiqué les deux groupes dans des communiqués séparés.

"La chaîne TFX restera ainsi intégralement contrôlée par le groupe TF1 tout au long de l'année 2022", a précisé TF1. M6 n'a pas fourni de calendrier de cession.

TF1 et M6 avaient annoncé fin février être entrés en négociations exclusives avec Altice Media au sujet d'une éventuelle cession de TFX et 6ter.

Les deux groupes audiovisuels ont signé en juillet 2021 un accord de fusion. Ils avaient alors indiqué que l'opération devait être finalisée au plus tard fin 2022. En février, TF1 avait souligné que son projet de rapprochement avec M6 se poursuivait "dans un calendrier conforme à celui initialement prévu".

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 25; vvenck@agefi.fr ed: JEB

April 08, 2022