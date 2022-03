TF1 et M6 paieront 45 mlns d'euros pour la part de France TV dans Salto en cas de fusion

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les groupes audiovisuels TF1 et M6 ont annoncé jeudi avoir signé un accord les engageant, en cas de réalisation de leur projet de fusion, à racheter la participation de 33,33% de France Télévision dans le service de vidéo à la demande par abonnement Salto pour une valeur de 45 millions d'euros.

A la suite de l'annonce, le 17 mai 2021, du projet de rapprochement des groupes TF1 et M6, France Télévisions avait fait part de sa volonté, en cas de réalisation de l'opération de fusion, de céder sa participation dans Salto, service lancé en octobre 2020 et détenu à parts égales par France Télévisions, TF1 et M6.

L'Autorité de la concurrence a annoncé le 18 mars avoir engagé un examen approfondi du projet de rapprochement entre TF1 et M6. La décision définitive de l'Autorité de la concurrence sur cette fusion est toujours attendue à l'automne 2022.

TF1 et M6 ont signé en juillet dernier les accords relatifs à une fusion entre les deux groupes, qui avaient alors indiqué que l'opération devait être finalisée au plus tard fin 2022.

March 24, 2022 13:39 ET (17:39 GMT)