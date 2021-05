TF1 et M6 présentent un projet de fusion pour résister à la concurrence du streaming

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les groupes audiovisuels TF1 et M6 ont annoncé lundi soir avoir engagé des pourparlers en vue d'une fusion, afin de résister à la montée en puissance des plateformes de télévision en ligne.

Selon les grandes lignes du projet dévoilé lundi, le conglomérat Bouygues, actionnaire de contrôle de TF1, deviendrait le premier actionnaire du nouvel ensemble avec 30% des parts devant RTL Group (16%). Pour obtenir cette répartition, Bouygues prévoit de racheter 11% de la nouvelle entité pour 641 millions d'euros auprès de RTL, avec qui le groupe de BTP formerait une action de concert.

"La consolidation est une impérieuse nécessité pour que le public français et l'ensemble de la filière continuent de jouer un rôle prédominant face à une concurrence internationale exacerbée qui connait une accélération fulgurante", a déclaré le président du directoire de M6, Nicolas de Tavernost, qui sera proposé comme PDG du nouvel ensemble.

L'actuel PDG de TF1, Gilles Pelisson, sera pour sa part nommé directeur général adjoint du groupe Bouygues en charge des médias et du développement.

La fusion serait réalisée sur la base d'un échange de 2,10 actions TF1 pour 1 action M6. Elle serait accompagnée du versement d'un dividende exceptionnel de 1,50 euro par action pour les actionnaires de M6.

Le projet a été approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration de Bouygues, TF1 et RTL et par le conseil de surveillance de M6, selon un communiqué commun publié dans la soirée.

"Ce nouveau groupe serait bien positionné pour relever les défis résultant de l'accélération de la concurrence des plateformes numériques mondiales, actives sur le marché publicitaire français et dans la production de contenus audiovisuels de qualité", ont déclaré TF1 et M6.

Les synergies annuelles sont estimées entre 250 et 350 millions d'euros au niveau de l'Ebita dans les trois ans suivant la fusion et le nouveau groupe distribuerait 90% de son free cash flow en dividendes, précise le communiqué.

La finalisation de la transaction est prévue d'ici à la fin 2022, sous réserve d'approbation par les actionnaires et les autorités de régulation.

Ce rapprochement permettrait de "proposer l'offre la plus diversifiée en TV, radio, digital, production de contenus et technologies, au bénéfice de tous les publics et de la filière audiovisuelle française", ont également affirmé TF1 et M6.

-Thomas Varela, Agefi-Dow Jones; +331 41 27 47 99; tvarela@agefi.fr ed : JEB

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2021 16:50 ET (20:50 GMT)