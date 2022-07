TF1 : hausse de 18,1 ME du résultat net part du groupe

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 1 186,9 millions d'euros au premier semestre 2022, en croissance de 58,2 millions d'euros sur un an (+5,2%).



Le chiffre d'affaires publicitaire du Groupe s'établit à 815,5 millions d'euros, en croissance de 13,0 millions d'euros sur un an (+1,6%).



Le résultat opérationnel courant s'élève à 188,7 millions d'euros, en hausse de 19,6 millions d'euros sur un an (+11,6%). Le taux de marge opérationnelle courante du groupe est de 15,9%.



Le résultat opérationnel s'élève à 181,8 millions d'euros et intègre 6,9 millions d'euros de charges exceptionnelles relatives au projet de fusion entre TF1 et M6. Le résultat net part du Groupe s'établit à 126,5 millions d'euros, en hausse de 18,1 millions d'euros sur un an.



' Le pôle Média bénéficiera d'une programmation ambitieuse, marquée notamment par la Coupe du monde de football fin 2022, qui lui permettra de renforcer ses audiences et d'offrir des inventaires premium à ses clients annonceurs ' indique le groupe.



