TF1 : l'activité 2020 fortement perturbée par la crise sanitaire

Données financières EUR USD CA 2020 2 059 M 2 496 M - Résultat net 2020 101 M 123 M - Dette nette 2020 61,2 M 74,2 M - PER 2020 15,0x Rendement 2020 3,37% Capitalisation 1 532 M 1 858 M - VE / CA 2020 0,77x VE / CA 2021 0,69x Nbr Employés 3 240 Flottant 47,9% Tendances analyse technique TF1 Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 7,69 € Dernier Cours de Cloture 7,28 € Ecart / Objectif Haut 73,1% Ecart / Objectif Moyen 5,65% Ecart / Objectif Bas -62,9% Dirigeants et Administrateurs Nom Titre G. Christian Gérard Pélisson Chairman & Chief Executive Officer Philippe Denery Executive Vice President-Finance & Procurement Sébastien Frapier Secretary, Director-Legal & Business Affairs Laurence Danon-Arnaud Independent Director Catherine Dussart Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TF1 10.47% 1 858 THE WALT DISNEY COMPANY 4.66% 344 039 COMCAST CORPORATION 0.67% 241 630 VIACOMCBS INC. 51.83% 34 920 THE LIBERTY SIRIUSXM GROUP -1.79% 14 631 FORMULA ONE GROUP 6.46% 10 390