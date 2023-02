TF1 : la dissolution de Salto est actée

Les groupes France Télévisions, M6 et TF1 ont officialisé hier soir leur décision d'arrêter les activités de leur plateforme commune de vidéo à la demande Salto.



Les trois actionnaires fondateurs de cette plateforme lancée en octobre 2020, et qui rassemble à ce jour près d'un million d'abonnés, justifient leur décision par l'abandon du projet de fusion entre TF1 et M6.



Selon eux, ce rapprochement aurait permis la reprise de la plateforme par la nouvelle entité ainsi formée.



Ce projet arrêté, les actionnaires de Salto jugent que les conditions ne sont pas réunies pour la poursuite de la plateforme dans son actionnariat actuel, du fait d'une gouvernance jugée 'complexe et contrainte'.



Les trois partenaires évoquent aussi le refus de la plupart des opérateurs fournisseurs d'accès à Internet de distribuer la plateforme, à l'instar des plateformes américaines.



Les marques d'intérêt reçues de plusieurs acteurs pour sa reprise n'ont, par ailleurs, pas pu aboutir à une concrétisation.



Dans un communiqué, les groupes France Télévisions, M6 et TF1 disent regretter une 'issue malheureuse pour l'audiovisuel français'.



