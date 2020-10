TF1 : le résultat net a plus que triplé au 3e trimestre

28/10/2020 | 18:02

Au 3e trimestre, le groupe TF1 enregistre un CA consolidé de 477 millions d'euros, en hausse de 1,8% par rapport au 3e trimestre 2019. Le résultat net, part du groupe a été multiplié par 3,5 dans le même temps, passant de 10,5 à 38,7 millions d'euros.



En revanche, le chiffre d'affaires consolidé des neuf premiers mois de 2020 s'élève à 1 361,4 millions d'euros, en recul de 253,2 millions d'euros (-15,7%) par rapport à la même période, un an plus tôt.



' Les incertitudes actuelles sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en France et le manque de visibilité qui concerne aujourd'hui de nombreux acteurs économiques (entreprises, ménages, ...) ne permettent pas, à ce stade, de fixer de nouveaux objectifs pour la fin de l'année et pour 2021, indique le groupe. L'activité du quatrième trimestre devrait dépendre en grande partie de l'évolution du comportement des annonceurs, à la fois pour les Antennes et pour le pôle Digital.'





