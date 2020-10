TF1 : les recettes publicitaires ont progressé de 7,5% au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TF1 a publié mercredi soir ses résultats au titre des neuf premiers mois de son exercice 2020. Ainsi, le groupe de médias a dégagé un bénéfice net (part du groupe) de 77,1 millions d’euros sur la période, en recul de 40,7 millions d’euros sur un an. De son côté, le résultat opérationnel courant s’élève à 125,6 millions d’euros, en baisse de 58,8 millions d’euros sur un an. Enfin, le chiffre d’affaires consolidé des neuf premiers mois de 2020 s’élève à 1, 36 milliard d’euros, en recul de 15,7%.Si ces chiffres sont en baisse (Covid-19 oblige), ils bénéficient néanmoins de la contribution positive du troisième trimestre, qui voit le retour progressif des investissements publicitaires dans la plupart des secteurs. Les recettes publicitaires s'inscrivent ainsi en hausse de 7,5% par rapport troisième trimestre 2019.Concernant l'activité du quatrième trimestre, elle devrait dépendre en grande partie de l'évolution du comportement des annonceurs, à la fois pour les Antennes et pour le pôle Digital.Au final, les incertitudes actuelles sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en France et le manque de visibilité qui concerne aujourd'hui de nombreux acteurs économiques (entreprises, ménages, …) ne permettent pas à TF1 de fixer de nouveaux objectifs pour la fin de l'année et pour 2021.En parallèle, le redémarrage des tournages en France et à l'étranger permet à Newen d'envisager la reprise d'une activité soutenue jusqu'à la fin de l'année, celle-ci restant néanmoins dépendante de l'évolution de la crise.