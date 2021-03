TF1 : AUDIENCES DU GROUPE TF1 - MARS 2021

[29.03.21] COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AUDIENCES MARS 2021 : MEILLEUR MOIS DE MARS DEPUIS 2017

LE GROUPE TF1, PLUS FORTE PROGRESSION DE LA TV SUR 1 MOIS ET 1 AN

34.1% SUR LES FRDA-50, + 3.1 pts vs 2020

31.2% SUR LES 25-49, + 2.7 pts vs 2020

TF1, LARGE LEADER EN FORTE HAUSSE, REALISE SON MEILLEUR MOIS DE MARS DEPUIS 2017 20.5% DE PDA 4+ ET 22.8% SUR LES FRDA-50. SEULE CHAINE A RASSEMBLER + DE 7M TVSP LES RDV D'INFORMATION UNE NOUVELLE FOIS A DES NIVEAUX RECORDS

Large leadership des éditions du JT : Mois record pour le JT de 20H depuis 2013 (hors confinement) et un écart record de +1.1m tvsp avec son challenger : jusqu'à 7.8m tvsp (28.6% de pda) pour le 20H de Gilles Bouleau, jusqu'à 7.6m tvsp (29.6% de pda) pour le 20H d'Anne-Claire Coudray ; jusqu'à 5.6m tvsp (42.5% de pda) pour le 13H de Marie-Sophie Lacarrau et un 13H qui réalise son mois record depuis 2015 (hors confinement)

TF1 large leader pendant la conférence de presse du premier Ministre Jean Castex du jeudi 18 mars avec 7.2m tvsp

Les magazines à haut niveau : jusqu'à 4.2m (22% de pda) pour Sept à Huit et 5.1m pour le portrait d'Alain-Fabien Delon et de Manon, jeune anorexique. Jusqu'à 4.6m (34% de pda) pour Grands

Reportages consacré au 1er numéro de la découverte de la France avec Jean-Pierre Pernaut : L'Alsace.

SPORT : LES BLEUS TRÈS SUIVIS

• Plus de 6m tvsp pour le match France-Ukraine et 37% de pda sur les Hom15-49

DIVERTISSEMENT : LES ENFOIRÉS MEILLEURE AUDIENCE TV DE L'ANNEE ; RETOUR EN FORCE DE KOH LANTA 9.7m tvsp pour Les Enfoirés et 51.6% sur les Frda-50

Jusqu'à 7m pour C'est Canteloup

Retour en force pour la nouvelle saison de Koh Lanta : 6.7m tvsp pour le lancement, 49% sur les Frda-50, 58% sur les 15-34 et 63.5% sur les 4-14 ans

Bilan en forte hausse pour les auditions à l'aveugle de The Voice : 6.2m tvsp (+1m vs 2020), 40% de pda sur les Frda-50

FICTION FRANCAISE : CARTONS EN SÉRIE POUR LES NOUVEAUTÉS

7.6 m tvsp devant le lancement de Gloria et 30.8% de pda Frda-50

5.5m tvsp pour La traque et 26% de pda Frda-50

5.5m tvsp pour le lancement d'Un homme d'honneur et 25% de pda sur les Frda-50

Ici Tout Ccommence à très haut niveau avec jusqu'à 4m tvsp, 31% de pda Frda-50 et 40% sur les 15-

24

TFOU EN GRANDE FORME : 32% DE PDA SUR LES 4-10 ANS

Paw Patrol, La Pat' Patrouille confirme sa position de DA préféré des enfants avec 46% de pda en moyenne.

MYTF1 : LES 5 PROGRAMMES LES PLUS REGARDÉS EN REPLAY

+ 1 090 000 tvsp pour Gloria

+ 930 000 tvsp pour Koh Lanta

+ 840 000 tvsp pour Je te promets

+ 810 000 tvsp pour The Resident

+ 790 000 tvsp pour La traque

TMC CRÉE L'ÉVÈNEMENT : LEADER DE LA TNT EN FORTE HAUSSE SUR 1 AN ET 4ème CHAINE NATIONALE SUR LES 25-49 (4.8% de pda, +0,9pt sur 1 an)

Quotidien : meilleure audience de la TNT, avec 2.3m tvsp (8.5% de pda) pour l'émission avec le Ministre de la Santé Olivier Véran

L'interview choc de Meghan et Harry, 2e meilleure audience du mois avec 1.8m tvsp

La qualification aux JO de l'équipe de France de handball suivie par 1m tvsp

La nouvelle enquête inédite de Martin Weill sur la transidentité suivie par 900 000 tvsp

LCI (1.1% DE PDA) EN HAUSSE VS FEVRIER 2021, MEILLEURE AUDIENCE DE LA CHAINE POUR LA CONFÉRENCE DE JEAN CASTEX LE 18/03 AVEC 568 000 TVSP

LCI 1ère chaine info avec le documentaire consacré à Harry et Meghan (419 000 tvsp)

LCI 1ère chaîne info avec l'annonce du jugement de Nicolas Sarkozy et un pic à 320 000 tvsp

Le 18-20 à haut niveau en semaine comme le weekend : jusqu'à 442 000 tvsp pour 24H Pujadas, jusqu'à 267 000 tvsp pour Le tour de l'info (samedi) et 349 000 tvsp pour En toute franchise (dimanche)

TFX 5ème CHAINE NATIONALE ET 2ème CHAINE TNT SUR LES FRDA-50 (3.8% DE PDA), MEILLEUR MOIS DEPUIS PLUS D'1 AN

Meilleure audience de la chaîne avec le Film La 5ème vague : 900 000 tvsp

Leader TNT avec ses télé-réalités d'après-midi : Mamans et Célèbres à 9% de pda sur les Frda-50 et sur les 15-34 et La villa des cœurs brisés : 7% de pda sur les Frda-50 et sur les 15-34.

En prime time, succès des productions exclusives : jusqu'à 700 000 tvsp pour Appels d'urgence, 600 000 tvsp pour Les incroyables mariages gitans et 400 000 tvsp pour Tatoo Cover

TF1 SÉRIES FILMS, EN HAUSSE, SEDUIT LE PUBLIC FEMININ : 2.5% DE PDA SUR LES FRDA-50

Succès pour le cinéma : avec la meilleure audience du mois à 850 000 tvsp pour L'arme fatale Succès des franchises de séries US : New York Section Criminelle jusqu'à 830 000 tvsp (3% de pda), et Les Experts Manhattan à 670 000 tvsp (3% de pda)

