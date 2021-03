TF1 : AUDIENCES GROUPE FEVRIER 2021

[01.03.21] COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AUDIENCES FEVRIER 2021

LE GROUPE TF1, EN HAUSSE SUR UN AN, RENFORCE SON LEADERSHIP SUR CIBLES

32.8% SUR LES FRDA-50, + 1.2 pt vs 2020, PLUS FORTE PROGRESSION DE LA TV

29.4% SUR LES 25-49, + 0.7 pt vs 2020

MEILLEUR MOIS DE FEVRIER DEPUIS 2013 SUR LES FRDA-50 ET LES 25-49 ans

TF1 MEILLEUR MOIS DE DEVRIER DEPUIS 2016

PLUS FORTE PROGRESSION DE LA TV SUR LES FRDA-50 A 21.9% DE PDA, + 1.3 PT EN 1 AN ; SEULE CHAINE A REUNIR + DE 7M DE TVSP

LES RDV D'INFORMATION FONT LA COURSE EN TETE A DES NIVEAUX RECORDS : MEILLEUR MOIS DE FEVRIER POUR LES JT DE 13H ET DE 20H DEPUIS 2013

•Leadership des éditions du JT : jusqu'à 7.8m tvsp (31.4% de pda) pour le 20H d'Anne-Claire Coudray meilleure audience de la TV du mois ; jusqu'à 7.1m tvsp (26.3% de pda) pour le 20H de Gilles Bouleau, jusqu'à 6.3m tvsp (44.1% de pda) pour le 13H de Marie-Sophie Lacarrau

•Les magazines à haut niveau : jusqu'à 4.7m (22.5% de pda) pour 7 à 8 et 5.4m pour le portrait de Mimie Mathy. Jusqu'à 4.9m (31.8% de pda) pour Reportages Découvertes.

DIVERTISSEMENT : RETOUR EN FORTE HAUSSE DE THE VOICE ; SUCCES DE LA CREATION DUOS MYSTERES •6.8m tvsp pour le lancement de The Voice et 44% sur les Frda-50, en hausse de 900 000 tvsp vs saison précédente

•Jusqu'à 6.2m pour C'est Canteloup

•Succès pour le nouveau divertissement Duos Mystères : 4.2m tvsp et 35% de pda Frda-50, meilleur lancement pour un divertissement musical depuis Mask Singer en 2019

•Les 12 coups de midi à très haut niveau : jusqu'à 4.2m tvsp

UNE FICTION FRANCAISE ET INTERNATIONALE QUI SEDUIT TOUTES LES GENERATIONS

•Large succès pour la nouvelle franchise Je te promets : 6.3m tvsp pour le lancement et 38 % de pda sur les Frda-50

•Retour à haut niveau pour Section de Recherches : 6.1m tvsp pour la 1ère soirée (23% de pda)

•Ici tout commence très solide en access (jusqu'à 4.3m tvsp) et très fort sur les jeunes (jusqu'à 45% de pda sur les 15-24)

•Succès confirmé pour la série italienne DOC : jusqu'à 5m tvsp et 30% de pda Frda-50

TFOU EN GRANDE FORME : 32% DE PDA SUR LES 4-10 ANS

•Record historique pour Pat' Patrouille le 10/02 avec 63% de pda sur les 4-10 ans

MYTF1 : LES 5 PROGRAMMES LES PLUS REGARDES EN REPLAY

+ 850 000 tvsp pour Je te promets

+ 810 000 tvsp pour Doc

+ 475 000 tvsp pour The Voice

+ 460 000 tvsp pour SWAT

+ 360 000 tvsp pour Ici tout commence

TMC LEADER DE LA TNT EN FORTE HAUSSE SUR 1 AN ET 4E CHAINE NATIONALE SUR LES 25-49 (4.6% de pda, + 0.6pt) ET 5eme CHAINE NATIONALE SUR LES ICSP+

•Quotidien : meilleur mois historique et meilleure audience du mois de TMC, avec jusqu'à 2.3m tvsp (8.3% de pda), permettant à TMC de se classer 3eme chaîne nationale sur les 25-49 ans et les ICSP+ avec 16% de PDA

•TMC leader sur le cinéma en TNT avec jusqu'à 1m tvsp pour Batman begins, Taxi 5 et White House down

LCI, (1% DE PDA) 1ERE CHAINE NFO AVEC LA SPECIALE PERSEVERANCE TE LE GRAND JURY •426 000 tvsp et 2.3% de pda avec un pic à 866 000 tvsp- meilleure audience du mois •Jusqu'à 395 000 tvsp (2% de pda) pour 24H Pujadas, en hausse de 59% vs février 2020 •LCI 1ère chaîne info ave Le Grand Jury le dimanche 14 février à 311 000 tvsp

•Forte progression à 18h le weekend : Le tour de l'info avec 217 000 tvsp, en hausse de 38% en un an, le samedi, et En toute franchise avec 280 000 tvsp, en hausse de 46% en un an, le dimanche.

TFX 6e CHAINE NATIONALE ET MOIS RECORD DEPUIS 1 AN SUR LES FRDA-50 (3.6% DE PDA) ET 6eme CHAINE NATIONALE SUR LES 15-34 (3,4% de pda)

•Leader TNT avec ses télé-réalités d'après-midi : Mamans et Célèbres à 7% de pda sur les Frda-50 et sur les 15-34 et La villa des cœurs brisés : 6% de pda sur les Frda-50 et sur les 15-34.

•En prime time, succès du magazine Appels d'urgence : 1ère audience du mois avec jusqu'à 640 000 tvsp et des Incroyables mariages gitans (630 000 tvsp)

TF1 SERIES FILMS SEDUIT LE PUBLIC FEMININ : 2.5% DE PDA SUR LES FRDA-50

•Succès des franchises de séries US New York Section Criminelle, 1ère audience du mois avec jusqu'à 710 000 tvsp (2.8% de pda), et Les Experts Manhattan (640 000 tvsp et 3% de pda)

•Succès pour la fiction Joséphine ange gardien, avec jusqu'à 560 000 tvsp (2.2% de pda)

