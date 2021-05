TF1 : EXTRAIT DU PV DE L'AG MIXTE DU 15 AVRIL 2021

TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 - TF1

Société anonyme au capital de 42 078 598,20 €

Siège social : 1, quai du Point du jour - 92100 Boulogne Billancourt

326 300 159 RCS Nanterre

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 AVRIL 2021

L'an deux mille vingt-et-un,

le jeudi quinze avril, à neuf heures trente,

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires s'est tenue, sous la présidence de Gilles Pélisson, Président- Directeur général, au siège social, à huis clos - soit hors la présence physique ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle des actionnaires et des représentants du comité social et économique - conformément aux mesures d'urgence adoptées par le Gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19 et aux dispositions du décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, sur désision de Gilles Pélisson du 15 mars 2021, agissant sur délégation du Conseil d'Administration du 10 février 2021, ayant constaté la persistance de l'état d'urgence sanitaire, et ce, afin de protéger l'ensemble des actionnaires et collaborateurs, au regard des mesures administratives limitant les déplacements et les rassemblements pour des motifs sanitaires faisant obstacle à la présence physique des actionnaires et au nombre de personnes habituellement présentes supérieur à la capacité d'accueil sur le site de TF1.

Les modalités de participation et d'organisation de cette Assemblée Générale ont été adaptées en conséquence. Les actionnaires ont pu poser des questions écrites avant l'Assemblée Générale et exprimer leurs votes par internet ou correspondance ou en donnant pouvoir.

L'Assemblée Générale a été diffusée en direct et dans son intégralité sur le site internet de la société, www.groupe-tf1.fr- rubrique Investissurs - Assemblée Générale. La vidéo de l'Assemblée Générale est maintenue en libre accès sur le même espace du site internet, ainsi que les slides présentées en séance.

Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, le Conseil d'Administration - lors de sa séance du 10 février 2021 - a désigné scrutateurs du Bureau, Arnauld Van Eeckhout, mandataire de la société BOUYGUES et Marie-José Lefebvre, mandataire du FCPE TF1 ACTIONS, actionnaires détenant le plus grand nombre de droits de vote dont la Société avait connaissance à date de convocation et ayant accepté cette fonction.

Sébastien Frapier, Directeur des Affaires Juridiques du groupe TF1, présent, est désigné comme Secrétaire.

Philippe Denery, Directeur général adjoint Finances et Achats du groupe TF1 est également présent.

Le Président présente les membres du Conseil d'Administration, dans sa composition actuelle et indique que les Administrateurs et Arnauld Van Eeckhout sont connectés à l'Assemblée Générale, de même que Marie-Aude Morel, dont la nomination en qualité d'Administratrice représentant les salariés actionnaires

est présentée au vote de l'Assemblée (12ème résolution).

Le Président précise que Marie-José Lefebvre, Gilles Rainaut représentant le cabinet MAZARS et Nicolas Pfeuty représentant le cabinet ERNST & YOUNG, commissaires aux comptes, sont présents.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du Bureau, permet de constater que les actionnaires, représentés ou ayant voté par internet ou correspondance, possèdent 168 965 105 actions, soit plus du quart des 210 392 991 actions composant le capital ayant le droit de vote et que le quorum spécifique pour le vote de la 4ème résolution (partie ordinaire) est également atteint.

Pour la partie ordinaire : le quorum exigé est de 42 078 599 actions, le quorum atteint est le suivant : 1 642 actionnaires, qui sont soit représentés ou ont voté par internet ou correspondance, réunissent ensemble 168 965 167 actions et voix, soit 80,31% du capital et du nombre d'actions ayant le droit de vote.