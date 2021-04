TF1 : LE GROUPE TF1 ET LE GROUPE IFOP AVEC FIDUCIAL ANNONCENT LEUR PARTENARIAT...

Pour chaque séquence électorale, le Groupe TF1 et Ifop-Fiducial travailleront à la mise en place de dispositifs d'études complets et novateurs qui apporteront en amont des scrutins, les indicateurs nécessaires pour comprendre l'Histoire électorale qui s'écrit.

LE GROUPE TF1 ET LE GROUPE IFOP AVEC FIDUCIAL ANNONCENT LEUR PARTENARIAT POUR LES TROIS PROCHAINES ÉLECTIONS : RÉGIONALES 2021, PRÉSIDENTIELLE 2022 ET LÉGISLATIVES 2022

Une position appuyée par le partenaire Ifop-Fiducial, qui s'attachera « à jouer son rôle de caution, et à déployer avec TF1 des stratégies affinitaires, pour aider à la vulgarisation de certains sujets, notamment pour les publics les plus distants vis-à-visde ces enjeux politiques et de société », nous rappelle Jérôme

Chaque jour dans les éditions du JT de TF1, sur l'antenne de LCI et sur LCI.fr, l'information du Groupe TF1 lutte contre les fake news et la désinformation. Conscients de la surabondance d'informations dans ce type de période, le Groupe TF1 a plus que jamais une responsabilité de fiabilité et de transparence de l'information, renforçant ainsi son leadership grâce à des données qualitatives, utiles, rapides d'accès, et vérifiables.

l'international « Move to data living », qui consiste à incarner et rendre accessible au plus grand nombre les indicateurs qui permettent de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et ce, d'autant plus que les prochaines échéances électorales constitueront des moments cruciaux pour l'avenir de notre pays »,

Pour le Groupe IFOP, « être partenaire des différents rendez-vous électoraux pour les années 2021 & 2022 aux côtés du Groupe TF1 constitue un honneur et vient asseoir la stratégie engagée par l'institut en France et

En fil rouge de ces grands rendez-vous, le Groupe TF1 proposera des analyses de ces indicateurs sur ses antennes portées par les experts Opinion d'IFOP : Frédéric Dabi, Directeur Général Opinion du Groupe IFOP, Jérôme Fourquet, Directeur du Pôle Opinion et Stratégies d'entreprise, et accompagnés par d'autres talents confirmés de leurs équipes. Ces interventions participeront à l'accessibilité voulue pour faire que chaque Français puisse s'approprier le débat.

