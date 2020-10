TF1 : nette hausse des résultats au T3 après un rebond des revenus publicitaires

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe audiovisuel TF1 a vu ses résultats se redresser au troisième trimestre après un début d'année difficile, profitant à la fois d'un rebond des investissements publicitaires des annonceurs pendant l'été et des réductions de coûts réalisées pour faire face aux répercussions de l'épidémie de coronavirus.

Sur la période de juillet à septembre, le résultat net du groupe est ressorti à 39 millions d'euros, contre 11 millions d'euros au troisième trimestre 2019. Le résultat opérationnel courant a plus que doublé à 58 millions d'euros contre 21 millions d'euros un an plus tôt. Ces résultats reflètent une baisse du coût des programmes de 30,5 millions d'euros sur un an.

Le chiffre d'affaires de TF1 a progressé de 1,8% sur la période, à 478 millions d'euros, porté par un rebond de 8,2% des revenus publicitaires de ses antennes. Les analystes interrogés par FactSet anticipaient un chiffre d'affaires trimestriel de 458 millions d'euros.

A fin septembre, la part d'audience du groupe TF1 sur la cible publicitaire des individus âgés de 25 à 49 ans progresse très légèrement (+0,1 point), à 29,2%.

En juillet, TF1 a renoncé à ses objectifs pour 2021, déjà suspendus en mars, en raison d'une détérioration sensible de sa rentabilité liées aux répercussions de la crise sanitaire. Le groupe n'a pas fourni de nouvelles prévisions mercredi.

Lors d'une conférence téléphonique, le directeur financier, Philippe Denery, a indiqué ne pas avoir observé de signes défavorables sur le marché publicitaire en octobre, mais a précisé que la visibilité sur les mois de novembre et décembre étaient trop faibles pour fournir des prévisions annuelles. En cas de nouveau retournement du marché publicitaire, TF1 poursuivra ses efforts d'adaptation pour en limiter les effets sur ses résultats, a-t-il ajouté.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de TF1 s'inscrit toujours en baisse de 16%, à 1,36 milliard d'euros, en raison des difficultés rencontrées en début d'année. Le résultat a pour sa part baissé de 35% sur neuf mois, à 77 millions d'euros.

