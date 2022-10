TF1 réagit à la décision en appel dans le conflit avec le Groupe Canal+

20 octobre (Reuters) - Bouygues SA:

* RÉACTION DU GROUPE TF1 A LA DÉCISION EN APPEL DANS LE CONFLIT AVEC LE GROUPE CANAL+

* TF1 PREND ACTE DE L’ARRÊT RENDU PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS DANS LE CADRE DU DIFFÉREND RELATIF À LA DISTRIBUTION DES CHAÎNES TNT DU GROUPE PAR CANAL VIA TNT SAT

* TF1 ÉTUDIE LES SUITES JUDICIAIRES QU’IL POURRAIT DONNER À CETTE DÉCISION

* TF1 REGRETTE FORTEMENT CETTE SITUATION INITIÉE PAR LE GROUPE CANAL + ET QUI PRIVE LES FOYERS FRANÇAIS SITUÉS DANS LES ZONES RURALES D'UNE INFORMATION DE QUALITÉ, DE GRANDES FICTIONS ET DIVERTISSEMENTS FAMILIAUX ET D'ÉVÈNEMENTS SPORTIFS MAJEURS, NOTAMMENT LES MATCHS DE L'ÉQUIPE DE FRANCE DE FOOTBALL