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TF1 réagit à la décision en appel dans le conflit avec le Groupe Canal+

20/10/2022 | 13:27
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20 octobre (Reuters) - Bouygues SA:

* RÉACTION DU GROUPE TF1 A LA DÉCISION EN APPEL DANS LE CONFLIT AVEC LE GROUPE CANAL+

* TF1 PREND ACTE DE LARRÊT RENDU PAR LA COUR DAPPEL DE PARIS DANS LE CADRE DU DIFFÉREND RELATIF À LA DISTRIBUTION DES CHAÎNES TNT DU GROUPE PAR CANAL VIA TNT SAT

* TF1 ÉTUDIE LES SUITES JUDICIAIRES QUIL POURRAIT DONNER À CETTE DÉCISION

* TF1 REGRETTE FORTEMENT CETTE SITUATION INITIÉE PAR LE GROUPE CANAL + ET QUI PRIVE LES FOYERS FRANÇAIS SITUÉS DANS LES ZONES RURALES DUNE INFORMATION DE QUALITÉ, DE GRANDES FICTIONS ET DIVERTISSEMENTS FAMILIAUX ET DÉVÈNEMENTS SPORTIFS MAJEURS, NOTAMMENT LES MATCHS DE LÉQUIPE DE FRANCE DE FOOTBALL Texte original https://bit.ly/3SwNGFX Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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