TF1 réagit à la décision en appel dans le conflit avec le Groupe Canal+

20 octobre (Reuters) - Bouygues SA:
* RÉACTION DU GROUPE TF1 A LA DÉCISION EN APPEL DANS LE
CONFLIT
AVEC LE GROUPE CANAL+
* TF1 PREND ACTE DE LARRÊT RENDU PAR LA COUR DAPPEL DE
PARIS
DANS LE CADRE DU DIFFÉREND RELATIF À LA DISTRIBUTION DES CHAÎNES
TNT DU GROUPE PAR CANAL VIA TNT SAT
* TF1 ÉTUDIE LES SUITES JUDICIAIRES QUIL POURRAIT DONNER À
CETTE
DÉCISION
* TF1 REGRETTE FORTEMENT CETTE SITUATION INITIÉE PAR LE
GROUPE
CANAL + ET QUI PRIVE LES FOYERS FRANÇAIS SITUÉS DANS LES ZONES
RURALES DUNE INFORMATION DE QUALITÉ, DE GRANDES FICTIONS ET
DIVERTISSEMENTS FAMILIAUX ET DÉVÈNEMENTS SPORTIFS MAJEURS,
NOTAMMENT LES MATCHS DE LÉQUIPE DE FRANCE DE FOOTBALL
Texte original https://bit.ly/3SwNGFX
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(Gdansk Newsroom)