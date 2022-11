TF1 : record d'audience pour LCI depuis sa création en 1994

Créditée de 2% de part d'audience en octobre, LCI, qui appartient au groupe TF1, filiale de Bouygues, a battu son record historique depuis son lancement en 1994. Elle se rapproche ainsi de la deuxième marche du podium de l'info, occupée par Cnews (stagnant à 2,2%) et derrière le leader BFM TV (3,2%), loin devant Franceinfo (0,8%). Sur un an, le canal 26 de la TNT a augmenté son audience de 89%, soit la plus forte progression de toutes les chaînes de télévision.