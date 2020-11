TF1 : signe un nouvel accord avec la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Groupe TF1 et la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) ont signé un nouvel accord relatif à l’utilisation des œuvres du répertoire de la SACD par les services linéaires et non linéaires du groupe de médias. Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021 et cours jusqu'en 2023.TF1 explique que cet accord a pour ambition de pérenniser l'exploitation, sur les services du groupe, du répertoire de la SACD, tout en assurant d'une part une juste rémunération aux auteurs membres de la SACD et en intégrant d'autre part les nouveaux modes de consommation non linéaire de la télévision et de la création digitale (mobilité, replay, preview et VOD).