TF1 signe un nouvel accord pour exploiter les oeuvres de la Sacem

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de télévision TF1 a annoncé mercredi avoir signé un nouvel accord avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) lui permettant d'exploiter les oeuvres du répertoire de la société de gestion des droits d'auteurs.

Aucun détail financier lié à cet accord n'a été communiqué par le groupe.

"Cet accord pérennise l'utilisation des oeuvres du répertoire de la Sacem sur les services linéaires et non linéaires du groupe TF1, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2021", a expliqué la société dans un communiqué.

Cet accord met fin aux litiges entre TF1 et la Sacem, a également indiqué le groupe.

Fin 2020, TF1 avait dénoncé un accord qui le liait à plusieurs organismes de gestion collective des droits d'auteurs afin de mettre en place des accords bilatéraux avec ces mêmes organismes.

Outre la Sacem, TF1 avait déjà signé l'an passé un accord avec la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Le groupe de télévision doit encore parvenir à des accords avec la Société civile des auteurs multimédia (SCAM) et la société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP).

